РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС: існує загроза ракетної атаки

Повітряні сили заявили про активність ворожої авіації.

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Росія підняла тактичну авіацію та стратегічні Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, згенероване ШІ

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На південно-східному напрямку активна російська авіація

Ту-95МС споряджено ракетами

Є дані про можливі пуски ракет Х-101

На південно-східному напрямку підвищена активність російської авіації. Існує загроза повітряної атаки. Про це повідомили Повітряні сили України.

За даними військових, існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей з тактичної авіації ворога. Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

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Водночас моніторингові канали повідомили, що вранці 7 червня два Ту-95МС здійснили передислокацію з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгельс". Метою було спорядження крилатими ракетами.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Близько 9:30 за монітори попереднили, що з району Самари могли бути здійснені пуски крилатих ракет Х-101 із двох стратегічних бортів Ту-95МС.

"Маємо сумніви, щодо справжності цих пусків. Тому просто слідкуємо за ситуацією протягом наступних півтори години", - попередив моніторинговий канал "єРадар".

РФ посилить повітряні атаки - прогноз експерта

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що російські війська перейшли до нового етапу повітряного терору та можуть посилити масовані удари по українських містах у найближчі дні та місяці.

За його словами, це пов’язано з невдачами РФ на фронті, через що ворог компенсує їх атаками по цивільній інфраструктурі. Жорін закликав українців готуватися до зростання інтенсивності обстрілів.

"У наступні дні та місяці ми, найімовірніше, побачимо новий рівень російських обстрілів. Потрібно готуватися — і це не тільки реагування на тривоги та запаси необхідних речей. Нагадую про курси військової підготовки, насамперед такмеда. Все це про безпеку власну та своїх рідних", - наголосив Жорін.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 червня російські війська масовано атакували Одещину ударними БпЛА, цілячи по цивільній інфраструктурі. Постраждав 41-річний чоловік з осколковими пораненнями, його стан стабільний.

Також у ніч на 7 червня РФ атакувала Запоріжжя та область. Внаслідок ударів один із районів міста частково залишився без електропостачання.

Крім цього, у ніч на 6 червня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 272 ударні БпЛА різних типів та дрони-імітатори. Під ударом опинилися кілька регіонів країни, де зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових об’єктів.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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