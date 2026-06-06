Балістика дістане до Москви: деталі про нову українську далекобійну ракету

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- Для модернізації FP-7 знадобиться встановлення головки самонаведення
- Головним нововведенням FP-9 стане вдосконалений двигун
Українська компанія Fire Point завершила успішні випробування своєї нової балістичної ракети FP-7, здатної вражати цілі на відстані до 200 кілометрів.
Ця розробка покликана стати більш доступною за вартістю, зберігаючи при цьому ефективність, порівнянну з американськими системами ATACMS, розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.
За його словами, для модернізації FP-7 знадобиться встановлення європейської головки самонаведення IRIS-T, більша частина компонентів для якої вже виробляється західними партнерами України. Це дозволить зосередитися на ударах по важливих центрах у РФ
Наступним кроком стане ракета FP-9, яка отримає аналогічні системи наведення та орієнтації, як у FP-7. Головним нововведенням стане вдосконалений двигун: його випробування заплановані на найближчий час, і в разі успіху ракета зможе досягати дальності до 850–900 кілометрів вже цього літа.
Криволап зазначив, що технології, необхідні для виробництва українських балістичних ракет, давно відпрацьовані. Особлива увага приділяється створенню твердопаливного двигуна — процес складний і багатоетапний. Ключовий етап полягає у правильному заливанні палива, що робить виробництво двигуна одним із найтрудомісткіших етапів усієї програми.
Система ППО України під загрозою через дефіцит ракет
Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом ракет для своїх систем ППО. За даними Financial Times, якщо російські удари збережуться на нинішньому рівні або посиляться, запаси перехоплювачів витрачатимуться значно швидше. Додаткові труднощі створюють поставки зі США: боєприпаси, що закуповуються безпосередньо у виробників, надходять із затримками і часто не покривають усіх потреб. У результаті навантаження на українську систему протиповітряної оборони істотно збільшується
Раніше Олександр Коваленко розповів, коли почнуться масовані удари по Москві. Україна планує випробувати нову балістичну ракету в Криму наприкінці серпня — на початку вересня.
Як повідомляв Главред, щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами.
Нагадаємо, раніше Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО. Велика щільність ворожих ударів призвела до того, що запаси ракет для систем ППО скоротилися.
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Що таке балістична ракета?
Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
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