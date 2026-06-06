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Насувається справжній Армагеддон: частину України атакує потужний шторм

Ангеліна Підвисоцька
6 червня 2026, 18:07
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Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +12 градусів.
погода, гроза
Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 7 червня
  • Де температура повітря підвищиться до +29 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 7 червня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Шторм накриє всі регіони, крім східних областей. В Україні очікуються грозові дощі, град та шквали.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", - йдеться у повідомленні.

погода 7 июня
Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: ventusky

Погода 7 червня

В Україні 7 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі, град та грози в Україні, крім сходу. На Закарпатті буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Також очікується сильний штормовий вітер - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°, у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +27

За даними meteoprog, 7 червня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підніметься до +17...+27 градусів. Найнижча температура буде в Львівській області. Там температура повітря опуститься до +12...+21 градуса.

погода 7 июня
Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: meteoprog

Погода 7 червня в Києві

У Києві 7 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Також очікується град. Вітер у цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики прогнозують шквали 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 20-25°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°", — повідомляє Укргідрометцентр.

погода 7 июня
Прогноз погоди в Україні на 7 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 червня по всій території України очікуються короткочасні дощі, але температурний режим залишатиметься літнім — від +20 до +27 градусів.

Також синоптики прогнозували, що в червні температура в Одесі залишатиметься близькою до кліматичної норми з короткочасним похолоданням на початку місяця та потеплінням наприкінці.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що вже з перших днів червня повітряна маса поступово прогріватиметься, тому нічні та денні температурні показники підвищаться до середніх багаторічних значень. У деяких областях навіть встановиться літня спека.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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