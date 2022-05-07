"Йшла мати з двома дітьми, вальнули її": солдат РФ похвалився дружині, як окупанти вбили українку

Окупанти вбивають українських матерів на очах у дітей / Фото УНІАН

Російські окупанти вбивають українських жінок і розповідають про скоєні звірства родичам. Ті, у свою чергу, підтримують окупантів.

Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення розмови солдата армії РФ. Він скаржився дружині на те, що українці "озлоблені", а потім розповів про військовий злочин, скоєний його товаришами по службі.

"Йшла мати з двома дітьми ... Ну, наші вальнули її при дітях. Завалили", - розповів російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Звичайно, вона рахується... теж ворог".

"Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не скоюють жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує смерті лише тому, що він або вона – українці", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як повідомляв Главред, наприкінці березня в тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали прямо в церкві настоятеля храму УПЦ Сергія Чудиновича. Згодом він розповів, що йому довелося пережити.

За словами Чудиновича, окупанти били його по ногах, душили, зв'язали руки і погрожували зґвалтувати кийком.

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