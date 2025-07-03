У яких областях вдарить +35: синоптикиня попередила по неймовірну спеку

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у п’ятницю, 4 липня
- У яких областях вдарить +35 градусів, а де трішки похолодає
- У яких регіонах будуть дощі з грозами
Погода в Україні у п’ятницю, 4 липня, буде спекотною. Спека очікується сезонною й триматиметься переважно на рівні +28…+33 градуси.
Але у деяких областях припікатиме ще сильніше. Так, у деяких регіонах температура підійметься навіть до +35 градусів. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.
"Спека очікується сезонною, +28…+33 градуси. Хіба що сильніше припікатиме на Одещині, Миколаївщині, частині Чернівецької області, в деяких районах Черкащини та Вінниччини, +33…+35 градусів. Це вже перегукування із західноєвропейськими градусами", – зазначила вона.
У той же час на Волині, Рівненщині та подекуди на Львівщині температура повітря у п’ятницю знизиться до +20…+25 градусів.
"Атмосферний фронт 4-го липня переміщуватиметься із північного заходу, тому саме він зумовить короткочасні грозові дощі в західних, північних областях плюс Вінниччина та Черкащина. На решті території України буде сухо та сонячно", – розповіла Діденко.
Погода в Києві 4 липня
У Києві 4 липня очікується спекотна погода з температурою повітря +30…+32 градуси.
Дощ із грозою у столиці більш ймовірний в другій половині дня чи надвечір, зазначила синоптикиня.
"Спека із короткочасним різким зниженням градусів у дощах, стрибки атмосферного тиску, "паркість" повітря – все це може негативно вплинути на самопочуття", – додала вона.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше розповідав Главред, спека в Україні триватиме недовго – стало відомо, коли відчутно впаде температура. Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на найближчі дні.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриває нестерпна спека – стало відомо, де температура повітря буде майже +40. Погода у Харкові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.
Нагадаємо, магнітні бурі "труситимуть" країну одна за одною – названо найнебезпечніші дні. У липні буде кілька днів, коли потужність магнітних бур буде на дуже високому рівні.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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