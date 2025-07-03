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У яких областях вдарить +35: синоптикиня попередила по неймовірну спеку

Альона Вороніна
3 липня 2025, 14:50
247
Температура повітря різко підніметься – стало відомо, у яких областях буде найбільш спекотно, а в яких областях будуть дощі з грозами.
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Погода в Україні - у яких областях вдарить +35/ фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у п’ятницю, 4 липня
  • У яких областях вдарить +35 градусів, а де трішки похолодає
  • У яких регіонах будуть дощі з грозами

Погода в Україні у п’ятницю, 4 липня, буде спекотною. Спека очікується сезонною й триматиметься переважно на рівні +28…+33 градуси.

Але у деяких областях припікатиме ще сильніше. Так, у деяких регіонах температура підійметься навіть до +35 градусів. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

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"Спека очікується сезонною, +28…+33 градуси. Хіба що сильніше припікатиме на Одещині, Миколаївщині, частині Чернівецької області, в деяких районах Черкащини та Вінниччини, +33…+35 градусів. Це вже перегукування із західноєвропейськими градусами", – зазначила вона.

У той же час на Волині, Рівненщині та подекуди на Львівщині температура повітря у п’ятницю знизиться до +20…+25 градусів.

"Атмосферний фронт 4-го липня переміщуватиметься із північного заходу, тому саме він зумовить короткочасні грозові дощі в західних, північних областях плюс Вінниччина та Черкащина. На решті території України буде сухо та сонячно", – розповіла Діденко.

Погода в Украине 4 июля
Погода в Україні 4 липня/ Facebook Діденко
Погода в Украине 4 июля
Погода в Україні 4 липня/ meteoprog

Погода в Києві 4 липня

У Києві 4 липня очікується спекотна погода з температурою повітря +30…+32 градуси.

Дощ із грозою у столиці більш ймовірний в другій половині дня чи надвечір, зазначила синоптикиня.

"Спека із короткочасним різким зниженням градусів у дощах, стрибки атмосферного тиску, "паркість" повітря – все це може негативно вплинути на самопочуття", – додала вона.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше розповідав Главред, спека в Україні триватиме недовго – стало відомо, коли відчутно впаде температура. Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на найближчі дні.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває нестерпна спека – стало відомо, де температура повітря буде майже +40. Погода у Харкові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.

Нагадаємо, магнітні бурі "труситимуть" країну одна за одною – названо найнебезпечніші дні. У липні буде кілька днів, коли потужність магнітних бур буде на дуже високому рівні.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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