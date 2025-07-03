Є проблема: в Третій штурмовій б'ють на сполох через захист України від атак РФ

Військовий повідомив, що потрібно Україні для ефективнішого відбиття ворожих ударів.

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В Третій штурмовій повідомили про дефіцит радіолокаційних станцій / Колаж: Главред, фото: 103 ОБр ТрО, скріншот з відео

Що сказав Зайченко:

Українська ППО не встигає адаптовуватись до модернізованої зброї РФ

Дефіцит РЛС зменшує ефективність ППО

Україна відчуває гостру нестачу критичних ресурсів для ефективного захисту від атак країни-агресорки Росії з повітря. Про це в етері Ранок.LIVE розповів лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Зайченко.

За його словами, українська система оборони не встигає адаптуватися з потрібною швидкістю до модернізацій російських ракет і дронів, які противник запускає під час атак.

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Зайченко зауважив, що вирішити цю проблему можна шляхом створення підрозділів протиповітряної оборони корпусного рівня з власними засобами ураження, які зможуть прикривати райони оборони та контролювати коридори повітряних прольотів.

Військовий також зазначив, що в Україні існує дефіцит РЛС, які забезпечують найточніше виявлення повітряних цілей, фіксують їхню висоту та швидкість, що є основою ефективної протиповітряної оборони.

"Оце те, що не вистачає нам від партнерів, це зенітно-ракетні комплекси, ближні, малої, середні дії, які б дозволяли б знищувати, тут більше мови йде про ракетну оборону, протиракетну оборону. З цього не вистачає, на жаль. Тому намагаємося ми знищувати хоча б якийсь відсоток, там, де знаходимося ми, ми від себе готові ділитися і досвідом, і напрацюваннями, тому що технології передові, і вони ще не стоять озброєні системно. Тут все залежить від вищих керівних органів", - пояснив він.

Проблеми захисту України від атаки РФ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Україна має у своєму розпорядженні достатню кількість ракет для відбиття російських повітряних ударів лише до кінця літа, після чого може настати вкрай небезпечна ситуація.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала наймасштабніші з початку повномасштабного вторгнення повітряні удари по Україні, що свідчить про суттєву ескалацію з боку Москви та знижує шанси на мирне врегулювання.

Нещодавно президент Володимир Зеленський різко відреагував на новину про призупинення військової допомоги США Україні через постійну потребу щонайменше у засобах ППО.

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Про джерело: 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

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