Яблучко від яблуні: у кого з українських знаменитостей талановиті діти

Главред розбирався, хто з українських селебрітіз може похвалитися своїми талановитими дітьми.

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Які таланти є у дітей українських селебріті / Колаж Главред, фото Instagram/liliia.rebrik, sonyaxkiperman

Українська нація, українці, споконвіку славилася своїми талантами, особливою харизмою і дивовижними здібностями навчатися новому. Ми можемо пишатися своїми творчими здібностями, а наші, як пращури, так і сучасні співгромадяни, вже давно "гримлять" світом, прославляючи свою батьківщину.

І якщо ми вже звикли до багатьох знаменитих імен, починаючи від телеведучих, закінчуючи музикантами і художниками, то ось і з'явився той самий привід здивуватися. Адже у цих самих селебріті підростають не менш талановиті діти.

І почати, як здається редакції Главред, варто з дівчинки на ім'я Діана, доньки хореографа Андрія Дикого і його дружини - актриси і телеведучої Лілії Ребрик.

Діана Дика (дочка Лілії Ребрик та Андрія Дикого)

Діана Дика пішла стопами свого тата, який займається бальними танцями ще з далеких 90-х. Тепер же професійним танцюристом стала його дочка Діана. Практично кожні вихідні пара бере участь у змаганнях, займаючи призові місця.

Діана Дика на змаганнях / Фото Instagram/ liliia.rebrik

Ще торік Діана та її партнер танцювали в молодшій категорії, а тепер уже танцюють у професіоналах. Діти досягли тієї категорії, коли за нормами цього виду спорту їм дозволені складні танцювальні фігури, яскраві костюми та дорослий макіяж.

Діана Дика на змаганнях / Фото Instagram/ liliia.rebrik

Що ж, схоже ця дівчинка скоро буде більш ніж гідно представляти Україну на паркеті міжнародних змагань.

Саті (донька Катерини Сільченко та бізнесмена Камо Багдасаряна)

До слова, бальними танцями також займається дочка модельєра і власниці бренду Катерини Сільченко Саті.

Дочка Каті Сільченко Саті / Фото Instagram/satibykati

Дівчинка також буває на професійних змаганнях, виступає за стандартною та латиноамериканською програмами і частенько тішить свою маму яскравими виступами та нагородами. Цікаво, що мама Саті Катя Сільченко також займалася бальними танцями і на рідкісних відео, де вона танцює, можна побачити грацію і пластику модельєрки.

Варвара (донька Євгена та Ксенії Кошових)

Дочка українського шоумена Євгена Кошового не танцює, на відміну від попередніх двох дівчаток, а співає. Співом Варвара захоплюється давно. Вона вже двічі брала участь у проекті "Голос. Діти". Так, вона вперше опинилася перед мікрофоном на великій сцені у свої вісім років. До того ж Варвара навіть була фіналісткою Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2019", але поступилася місцем іншому учаснику.

Варвара Кошова чудово співає / instagram.com/kosshevayaa

Тим часом, вона продовжує вдосконалювати свої навички. Так, минулого року мережу підкорило виконання Варварою складного хіта легендарної Вітні Г'юстон I wanna run to you.

Соня Кіперман (дочка Віри Брежнєвої)

Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман - модель і актриса. Модельну кар'єру Соня почала робити в підлітковому віці. Навчалася в модельній школі, знімалася для глянців, брала участь у модних показах. Кіперман представляла колекції різних дизайнерів.

Старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман / Фото instagram.com/sonyaxkiperman

Крім кар'єри моделі Соня пробує себе в кіно. У підлітковому віці дочка співачки займалася акторською майстерністю, а також їздила в США на акторські майстер-класи.

Кінодебют дівчини відбувся в популярному американському серіалі "Щоденники вампіра". Соня з'явилася у двох серіях шостого сезону. Наступним її кінопроектом стала українська комедія "Кварталу 95" - "8 найкращих побачень", де головну роль зіграли її мама Віра Брежнєва та Володимир Зеленський.

Дмитро Решетник (син ведучого Григорія Решетника)

А ось у телеведучого Григорія Решетника, схоже, підростає зірка футболу. Хлопчик професійно займається спортом і вже не раз ставав найкращим гравцем.

Син Григорія Решетника - майбутня зірка футболу / Фото Instagram

Можливо, через кілька років ім'я Дмитра Решетника знатимуть футбольні фанати по всьому світу.

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