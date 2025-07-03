Блискуча високоточна операція: ЗСУ знищили важливу для росіян техніку

Що відомо:
- ЗСУ атакували російську військову техніку
- Під ударами були системи радіолокаційної розвідки та ППО
Українські військові провели блискучу високоточну спецоперацію. У Мережі розлетілось потужне відео.
Наші захисники знищили ворожу техніку морськими дронами та ударними бортами "Лазар".
Знищено одразу три надважливі ворожі цілі:
- РЛМ-М 55Ж6М "Небо-М" – 1 одиниця;
- РЛМ-Д 55Ж6М "Небо-М" – 1 одиниця;
- КУ РЛС 55Ж6М "Небо-М" – 1 одиниця.
"Це серйозний удар по системі радіолокаційної розвідки та протиповітряної оборони окупантів! Мінус "очі" ворога, які відстежували небо над нами. Пишаємося майстерністю та відвагою наших захисників! Так тримати!" - написали Сили оборони півдня.
Дивіться відео зі знищенням російської техніки:
Варто зазначити, що згодом Сили оборони півдня видалили це відео з усіх сторінок.
Удари по окупантах - останні новини
Нагадаємо, у Мережі раніше дізналися про ліквідацію в Криму топ-командира РФ. Не виключено, що Ільдар Ахмеров був ліквідований під час операції української розвідки.
Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.
Раніше повідомлялося про те, що командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку. Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.
Читайте також:
- Вибухи та потужна пожежа: дрони ЗСУ атакували два локомотиви росіян
- Окупований Донецьк сколихнули потужні вибухи: є прильоти, "палає яскраво"
- Пролунало багато вибухів: у РФ дрони атакували підсанкційний завод "Енергія"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред