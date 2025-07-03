Блискуча високоточна операція: ЗСУ знищили важливу для росіян техніку

Українські захисники знищили системи радіолокаційної розвідки та ППО

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ЗСУ знищили російську техніку / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Що відомо:

ЗСУ атакували російську військову техніку

Під ударами були системи радіолокаційної розвідки та ППО

Українські військові провели блискучу високоточну спецоперацію. У Мережі розлетілось потужне відео.

Наші захисники знищили ворожу техніку морськими дронами та ударними бортами "Лазар".

відео дня

Знищено одразу три надважливі ворожі цілі:

РЛМ-М 55Ж6М "Небо-М" – 1 одиниця;

РЛМ-Д 55Ж6М "Небо-М" – 1 одиниця;

КУ РЛС 55Ж6М "Небо-М" – 1 одиниця.

"Це серйозний удар по системі радіолокаційної розвідки та протиповітряної оборони окупантів! Мінус "очі" ворога, які відстежували небо над нами. Пишаємося майстерністю та відвагою наших захисників! Так тримати!" - написали Сили оборони півдня.

Дивіться відео зі знищенням російської техніки:

ЗСУ знищили російські РЛС / фото: скріншот

Варто зазначити, що згодом Сили оборони півдня видалили це відео з усіх сторінок.

Удари по окупантах - останні новини

Нагадаємо, у Мережі раніше дізналися про ліквідацію в Криму топ-командира РФ. Не виключено, що Ільдар Ахмеров був ліквідований під час операції української розвідки.

Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Раніше повідомлялося про те, що командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку. Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.

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