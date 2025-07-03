Таксист, який побив Тоню Матвієнко, постане перед судом

Коротко:
- Що загрожує таксисту, який напав на Тоню Матвієнко
- Що заявили в поліції
1 липня українська співачка Тоня Матвієнко повідомила про кричущий випадок, що стався з нею під час поїздки на таксі: водій однієї з популярних компаній-перевізників дозволяв собі недоречні коментарі під час дороги, а потім, коли артистка вийшла, ударив її в голову та плече.
За повідомленнями поліції Києва, чоловіку повідомлено про підозру.
"Оперативні працівники встановили особу водія та затримали його. Порушником виявився 63-річний місцевий житель", - сказано в повідомленні.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 125 КК - умисне легке тілесне ушкодження. Правопорушнику загрожують виправні роботи строком до одного року.
Зазначимо, що раніше Тоня Матвієнко повідомила про те, що на неї накинувся таксист. Він ударив Матвієнко зі спини. За словами Матвієнко, таксист спочатку поводився зухвало: у грубій формі відмовився закрити вікно в автомобілі, після чого дозволяв собі всю дорогу робити недоречні зауваження. Тоді співачка попросила зупинити машину, але отримала відмову.
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Як раніше писав Главред, українські відомі артисти і подружжя Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко, які не приховують, що у них бувають сварки, своєрідно "розставили крапки над і" і відкрили "виворіт" своїх стосунків у новому кліпі.
Раніше також Арсен Мірзоян зважився на зміни. Б'юті-перетворення від музиканта викликало суперечливі коментарі в мережі.
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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - історія стосунків
Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилися на першому сезоні українського музичного проєкту "Голос країни" 2011 року. На момент початку роману (2013 рік) з Матвієнко Мірзоян був одружений. Він розлучився заради Тоні, і став будувати сім'ю вже з новою коханою. У січні 2016 року в артистів народилася дочка Ніна. У 2017 році пара зіграла весілля.
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