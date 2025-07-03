Таксист, який побив Тоню Матвієнко, постане перед судом

Тепер чоловікові, який підняв руку на жінку, загрожує відповідальність.

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Тоня Матвієнко / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko/?hl=uk

Коротко:

Що загрожує таксисту, який напав на Тоню Матвієнко

Що заявили в поліції

1 липня українська співачка Тоня Матвієнко повідомила про кричущий випадок, що стався з нею під час поїздки на таксі: водій однієї з популярних компаній-перевізників дозволяв собі недоречні коментарі під час дороги, а потім, коли артистка вийшла, ударив її в голову та плече.

За повідомленнями поліції Києва, чоловіку повідомлено про підозру.

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"Оперативні працівники встановили особу водія та затримали його. Порушником виявився 63-річний місцевий житель", - сказано в повідомленні.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 125 КК - умисне легке тілесне ушкодження. Правопорушнику загрожують виправні роботи строком до одного року.

Таксисту Тоні Матвієнко загрожує покарання / Скриншот Telegram

Зазначимо, що раніше Тоня Матвієнко повідомила про те, що на неї накинувся таксист. Він ударив Матвієнко зі спини. За словами Матвієнко, таксист спочатку поводився зухвало: у грубій формі відмовився закрити вікно в автомобілі, після чого дозволяв собі всю дорогу робити недоречні зауваження. Тоді співачка попросила зупинити машину, але отримала відмову.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, українські відомі артисти і подружжя Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко, які не приховують, що у них бувають сварки, своєрідно "розставили крапки над і" і відкрили "виворіт" своїх стосунків у новому кліпі.

Раніше також Арсен Мірзоян зважився на зміни. Б'юті-перетворення від музиканта викликало суперечливі коментарі в мережі.

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - історія стосунків Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилися на першому сезоні українського музичного проєкту "Голос країни" 2011 року. На момент початку роману (2013 рік) з Матвієнко Мірзоян був одружений. Він розлучився заради Тоні, і став будувати сім'ю вже з новою коханою. У січні 2016 року в артистів народилася дочка Ніна. У 2017 році пара зіграла весілля.

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