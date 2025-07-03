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Кінець банківської таємниці: комітет Ради підтримав реєстр усіх рахунків українців

Руслана Заклінська
3 липня 2025, 14:45
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До реєстру матимуть доступ Податкова, правоохоронці, Держфінмоніторинг, НАЗК та АРМА.
Кінець банківської таємниці: комітет Ради підтримав реєстр усіх рахунків українців
У Раді зробили крок до розкриття всіх банківських даних / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Комітет Ради підтримав створення реєстру усіх банківських рахунків та сейфів українців

  • Банки зобов’язані повідомляти Податкову про відкриття/закриття рахунків

    відео дня

  • ДПС отримає право розкривати банківську таємницю

Фінансовий комітет Верховної Ради України рекомендував парламенту схвалити в першому читанні законопроєкт, який імплементує норми Європейського Союзу для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Дія банківської таємниці в Україні буде обмежена. Про це повідомив член комітету Ярослав Железняк.

За словами депутата, йдеться про проєкт закону №13233, який передбачає створення під контролем Податкової служби загальнодержавного реєстру всіх банківських рахунків та банківських сейфів усіх фізичних осіб в Україні. Це означає, що банки та інші фінансові установи будуть зобов’язані повідомляти Державну податкову службу про відкриття або закриття банківських рахунків, електронних гаманців та договорів на індивідуальні банківські сейфи фізичних осіб.

Хто створює і веде реєстр

Железняк уточнив, що до цього реєстру матимуть доступ не лише Податкова служба, а й правоохоронні органи, Державна служба фінансового моніторингу, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Наразі у законопроєкті передбачено, що ведення цього реєстру планується передати Міністерству фінансів до другого читання документа.

Як закон вплине на банківську таємницю

Змінами до Закону "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що ДПС отримує право розкривати банківську таємницю з Реєстру у визначених випадках і для перелічених органів. Інформація зберігатиметься у реєстрі мінімум 5 років з моменту закриття рахунку чи сейфа. Строк зберігання можна продовжити ще на 5 років.

"Переконаний, наступний етап - підготовка до відкриття банківської таємниці. Що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію. Про що вони прямо заявили на засіданні комітету", - зазначив Железняк.

За словами заступника міністра фінансів Дениса Улютіна, дія банківської таємниці в Україні буде обмежена в будь-якому разі. Міністерство фінансів веде дискусію з Національним банком щодо доступу до банківської таємниці.

"Щодо банківської таємниці, я вам чесно скажу: так, ми ведемо дискусію з Національним банком щодо доступу до банківської таємниці... І це в будь-якому випадку буде", - сказав Улютін під час обговорення законопроєкту про реєстр рахунків та банківських сейфів.

Якщо банк або інша установа не надішле вчасно інформацію про відкриття/закриття рахунку чи електронного гаманця, або про сейф, то буде штраф — 680 грн за кожен випадок.

За даними Національного банку України, в країні налічується близько 70 мільйонів банківських рахунків. Проте точних даних щодо кількості банківських сейфів наразі немає.

Щодо норм ЄС, раніше міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) необхідно ухвалити відповідний закон. Він наголосив, що цей законопроєкт є досить складним, містить низку дискусійних і важких для сприйняття положень.

"Я вважаю, що нам треба прийняти факт: якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору", - заявив міністр.

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Як повідомляв Главред, після війни в Україні можуть суттєво підвищити тарифи на комунальні послуги до ринкової вартості. За словами експерта Олега Попенка, електроенергія може подорожчати на 120%, а газ — до 250%.

Також курс євро в Україні швидко зріс до 49,4–49,7 грн через світові коливання цієї валюти щодо долара. Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов радить не поспішати з купівлею євро, бо фундаментальних причин для сильних коливань немає.

Крім цього, українці у Сумській області можуть отримати одноразову адресну грошову допомогу по 2 тисячі гривень на евакуйованих дітей у рамках програми підтримки ВПО на 2025-2026 роки. Виплату надають одному з батьків або законним представникам за кошти обласного бюджету.

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Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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