Українці масово отримали гроші від держави: час перевірити банківські картки

Понад 3,5 млн українців отримали рекордний кешбек — 490 млн грн.

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Мільйони українців отримали кешбек / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Більше 3,5 млн українців отримали рекордний кешбек

Виплачено 490 млн грн за покупки товарів українського виробництва

Загальна сума виплат за 9 місяців дії програми - майже 3 млрд грн

У травні 2025 року понад 3,5 мільйона українців отримали рекордний кешбек у розмірі 490 мільйонів гривень за покупки товарів українського виробництва. Загальна сума виплат у межах програми "Національний кешбек" за дев’ять місяців її дії вже досягла майже 3 мільярдів гривень. Про це повідомила Дія.

Травень став найуспішнішим місяцем за весь час існування програми, яка стартувала у вересні 2024 року. Саме цього місяця кількість учасників, які скористалися кешбеком, сягнула понад 3,5 мільйона осіб, а сума повернення коштів досягла максимального рівня — 490 мільйонів гривень.

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"Усього за 9 місяців українцям виплатили вже майже 3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Як працює програма

"Національний кешбек" — це державна ініціатива, спрямована на підтримку споживання товарів українського виробництва. Вона дозволяє громадянам отримувати назад 10% вартості своїх покупок, якщо оплата була здійснена карткою, зареєстрованою у системі програми.

Отримані кошти можна використовувати на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків або книжок із спеціального реєстру програми;

поповнення мобільного зв’язку;

донати на Збройні Сили України або іншу благодійність.

Гроші накопичуються на особистому рахунку учасника до кінця 2025 року. Якщо за місяць сума кешбеку становить щонайменше 2 гривні, система автоматично перераховує її на обрану картку користувача.

Виплати українцям - новини за темою

Як повідомляв Главред, більше 10 мільйонів українців отримали "тисячу Зеленського", але ті, хто ще не використав кошти повністю, можуть їх втратити. Залишки грошової допомоги потрібно витратити до 31 грудня 2025 року.

Також середня зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла на 24,1% і становить 23 460 грн. За прогнозами уряду, до 2028 року вона майже подвоїться — до 39 758 грн.

Крім цього, у Сумській області надають одноразову грошову допомогу у 2 тис. грн на кожну евакуйовану дитину. Виплата здійснюється в межах обласної програми підтримки ВПО на 2025-2026 роки.

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Про джерело: Дія Дія (скорочення від "Держава і я", англ. Diia) — це державний мобільний застосунок, вебпортал і водночас бренд цифрової держави в Україні. Він був створений Міністерством цифрової трансформації України (Мінцифри) за ініціативою та наказом президента Володимира Зеленського. Станом на 2024 рік застосунком користувалося понад 21 мільйон українців.

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