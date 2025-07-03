У Луганську "мінуснули" окупаційного ватажка: у Мережі вже розлетілися перші відео

Унаслідок вибуху було ліквідовано колишнього мера Луганська Маноліса Пілавова.

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У Луганську ліквідували колишнього мера / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, відкриті джерела

Що відомо:

У Луганську прогримів жорсткий вибух

Унаслідок вибуху було ліквідовано колишнього "мера" Луганська

В окупованому Луганську прогримів потужний вибух. Він стався просто в центрі міста вранці на вулиці Тараса Шевченка. У Мережі вже розлетілися відео з місця події.

Унаслідок вибуху загинула одна людина, ще троє - поранені.

відео дня

Виявилося, що вранці було ліквідовано колишнього "мера" Луганська Маноліса Пілавова. Окупанти призначили його на цю посаду ще 2014 року, коли регіон був захоплений Росією. У кріслі "мера" Пілавов просидів до 2023 року.

Дивіться відео з місця вибуху в Луганську:

У Луганську ліквідували колишнього мера / фото: скріншот

Хто стоїть за підривом Пілавова

"РБК-Україна" з посиланням на джерело повідомляє про те, що колишнього окупаційного мера ліквідувала Служба безпеки України. Це було зроблено шляхом підриву вибухівки.

Пілавов був одним з ідеологів "ЛНР", соратником колаборанта Ігоря Плотницького і особисто брав участь у поваленні державного ладу.

Хто такий Маноліс Пілавов

Маноліс Пілавов був українським проросійським політиком і членом Партії регіонів.

Відомо, що 1998 року він став першим заступником начальника управління житловим господарством Луганського міськвиконкому та першим заступником голови ради з питань діяльності виконавчих органів Кам'янобрідської районної ради. У 2002 році він уже став заступником луганського мера, а в червні того ж року - гендиректором "Луганськводи". У квітні 2006 року він знову став заступником мера Луганська.

У 2009 році Пілавов обійняв посаду президента Федерації футболу міста Луганськ і став президентом футбольного клубу "Зоря" (Луганськ).

У 2014 році, коли частина області була захоплена російськими військовими, він брав активну участь у діяльності "ЛНР" і в серпні того самого року взяв на себе керівництво містом, підкоряючись окупантам. У грудні того ж року росіяни призначили його головою "Адміністрації міста Луганськ".

Слідче управління СБУ в Луганській області оголосило його в розшук через те, що він був активним учасником незаконного збройного формування.

Відомо, що в нього залишилися дружина і двоє синів. Старший син до 2014 року був помічником прокурора, пізніше старшим прокурором по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. З приходом окупантів він став прокурором Лутугинського району. Молодший син працює хірургом-стоматологом.

У Пілавова також є два двоюрідні брати. Павло Пілавов був директором стадіону "Авангард", а зараз депутат "Народної Ради ЛНР". Георгій Пілавов - шахіст-гросмейстер.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 травня дрони атакували завод, який виробляє акумулятори. Липецький завод "Енергія" є постачальником Міністерства оборони Росії.

У ніч на 24 травня в Липецькій області Росії знову активізувалася система ППО - в регіоні лунали вибухи. Об'єктом атаки став завод "Енергія" в місті Єлець, який, що цікаво, вже зазнав удару напередодні.

1 липня стало відомо, що ГУР за допомогою ударних "Бобрів" вразило російські системи ППО та низку інших об'єктів на території тимчасово окупованого Криму.

Також 1 липня в Іжевську прогриміли вибухи. Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко натякнув на можливий удар по місцевому електромеханічному заводу "Купол" - одному з головних виробників ЗРК "Тор" і ударних БПЛА "Гарпія-А1" для армії РФ.

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