В Україні майже вдвічі зросте середня зарплата: в уряді озвучили терміни

Чиновники проаналізували, якою буде середня зарплата українців у найближчі роки.

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Наскільки зросте середня зарплата в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

Що повідомили в Мінекономіки:

В Україні підвищилася середня зарплата

До 2028 року середня зарплата українців становитиме майже 40 тисяч гривень

Середня зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла аж на 24,1%. Про це йдеться у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України – 2025".

Повідомляється, що тепер середній заробіток українців становить 23460 гривень, а до 2028 року він зросте майже вдвічі - до 39758 гривень в місяць.

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У відомстві зазначають, що у 2025 році спостерігається раніше небачене зростання заробітних плат на тлі дефіциту кадрів і жорсткої конкуренції на ринку праці.

Згідно з прогнозом Кабінету Міністрів, динаміка збільшення заробітних плат триматиметься ще щонайменше 3 роки. Урядовий план передбачає, що середня зарплата протягом цих років зростатиме наступним чином:

2025 рік – 24 389 грн;

2026 рік – 30 240 грн;

2027 рік – 35 268 грн;

2028 рік – 39 758 грн.

Підвищення зарплат в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що наступного року в Україні має зрости мінімальна заробітна плата. Вже з 1 січня 2026 року її розмір буде становити 8 688 гривень.

Напередодні з листа Мінфіну "Про підготовку пропозицій до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки" стало відомо, що в Україні суттєво підвищать мінімальні та максимальні пенсії і заробітні плати.

Нагадаємо, Міністерство фінансів опублікувало дані про те, що у 2025 році оплата праці українських чиновників продовжує зростати і суттєво перевищує середній рівень заробітної плати по країні.

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Про джерело: Міністерство економіки України Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. З 20 травня 2021 міністром економіки України призначено Любченко Олексія Миколайовича, пише Вікіпедія.

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