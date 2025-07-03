Війська КНДР можуть перекинути в Україну: розкрито тривожний сценарій

Важливе із заяв Снєгирьова:
- Близько 11 тисяч північнокорейців залишаються в Курській області
- Війська КНДР посилюють присутність з урахуванням попередніх помилок
Військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував імовірність участі солдатів із КНДР у бойових діях на території України.
"Близько 11 тисяч північнокорейців залишаються в Курській області, і вони ділитимуться бойовим досвідом зі своїми колегами. Цей контингент уже має бойовий досвід і орієнтується на місцевості, тобто чітко розуміє театр бойових дій", - підкреслив він у коментарі Главреду.
Експерт каже, що при цьому відпадає і мовний бар'єр, і потреба у взаємодії з підрозділами російських військ.
"Тобто війська КНДР посилюють присутність з урахуванням попередніх помилок. Принаймні я так розумію, їх використовуватимуть виключно автономно, і це може створити досить серйозні проблеми", - пояснив він.
Співрозмовник також зазначив, що Росія обмежена в моменті використання підрозділів армії КНДР винятково територією РФ, а всі спроби Москви масштабувати участь військ КНДР безпосередньо на території України не знайдуть розуміння ні в США, ні в інших провідних країнах світу.
"Можливі наслідки, але насамперед не для КНДР, яка і так під економічним тиском, а для Російської Федерації. Росіяни це прекрасно розуміють і бояться наслідків. Таким чином, йдеться про значну кількість військовослужбовців КНДР. Завдання, які будуть виконуватися: вивільнення оперативних резервів, видавлювання підрозділів Сил оборони України, а також відпрацювання бойового злагодження військ КНДР в умовах реальних бойових дій", - додав Снєгирьов.
Участь військ КНДР у війні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче піти в наступ із військами КНДР. Росіяни готуються до ще однієї спроби масштабного наступу, для цього їм потрібні додаткові сили.
Нагадаємо, Главред писав, що диктатор Кім Чен Ин вирішив відправити в країну-агресора Росію північнокорейських саперів і будівельників нібито для того, щоб відновлювати Курську область.
Раніше в Південній Кореї вже попереджали, що в липні або серпні Північна Корея може направити додаткові війська в Росію для участі у війні проти України в обмін на те, що Пхеньян, імовірно, отримує технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет.
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Про персону: Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.
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