"На жаль, це кінець": у Віри Брежнєвої зробили заяву

У соціальних мережах Брежнєвої опублікували, що зараз відбувається зі співачкою.

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Віра Брежнєва новини - співачка відреагувала на чутки про свою смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Коротко:

Віра Брежнєва стала жертвою недоброзичливців, які поширюють фейки про смерть знаменитостей

Артистка різко відреагувала на цю неприємну подію

Українська співачка Віра Брежнєва налякала шанувальників неоднозначним постом. У соціальних мережах вона опублікувала своє чорно-біле фото із "заявою про трагедію з Брежнєвою".

До знімка вона додала приписку, яка прояснила ситуацію: вона стала жертвою недобросовісних громадян, які поширюють фейки про її смерть. Віра закликала за можливості "не вестися" на такий контент.

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Пізніше вона заспокоїла фанатів, що з нею все гаразд. "Ось ваша Вірочка, краще ставте сердечка, підтримуйте і пишіть. Щоб жила довго і щасливо", - написала Віра Брежнєва.

Віра Брежнєва новини - співачка відреагувала на чутки про свою смерть / instagram.com/ververa

Віра Брежнєва новини - співачка відреагувала на чутки про свою смерть / instagram.com/ververa

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Про персону: Віра Брежнєва Віра Брежнєва - українська співачка, акторка і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-гурту ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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