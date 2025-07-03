Утікач Влад Яма нагрубіянив українці - що сталося

Стисло:
- Влад Яма втік з України на початку війни
- Шоумен не стримався, відповідаючи на закид у цьому
До початку повномасштабної війни в Україні хореограф і шоумен Влад Яма сяяв на українському телебаченні. Він був бажаним гостем на будь-якому проєкті, адже глядачі сприймали його вельми прихильно.
Усе змінилося після того, як Яма разом із сім'єю таємно залишив країну вже під час війни - понад три роки він живе у США. Більшість шанувальників розчарувала втеча шоумена, про що йому пишуть у соціальних мережах і сьогодні.
Зазвичай гнівні коментарі та зауваження Влад Яма ігнорує, проте нещодавно він все ж не стримався. У коментарі під відео, на якому він грає музику за ді-джейським пультом, один із користувачів Instagram написав: "Без повернення в Україну", на що отримав грубу відповідь від артиста: "Забув спитати у килимків". Хто такі "килимки" Яма уточнювати не став.
Після цього в коментарях шоумена засипали негативом у відповідь на його грубість: "А чого не в пікселі? Приїхав би. Чи боїшся?", "Патріот Яма у всій красі. А як тужить за батьківщиною-то", "Жалюгідне видовище. Чого тільки не зробиш заради 200$", "Яма - це дно", "Той випадок, коли в людини виходило добре танцювати, і вона подумала, що в неї ще є таланти..." і т.д.
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Про персону: Влад Яма
Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.
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