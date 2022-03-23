Літри горілки та звернення до шаманів за допомогою: СБУ виклала свіже перехоплення розмови окупанта

СБУ виклала свіже перехоплення розмови окупанта / ua . depositphotos.com

У перехопленому співробітниками спецслужб України телефонній розмові російський окупант, мало не плачучи, каже співрозмовнику, що два тижні пробув у Чорнобильській зоні, де вживав спиртне, а тепер хоче вижити за всяку ціну, тому просить у шаманів про допомогу. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Бувалі російські воїни зізнаються рідним, що війна в Україні перевершила їх втрати в Чечні, а за рівнем опору – Сирію. Вони відверто ненавидять свою владу і розуміють, що ніхто не ставиться до них, як до людей", — сказав агресор.

Окупант каже, що перебуває у складі угруповання, яке намагається наступати на Київ.

"Уявляєш, ми під Чорнобилем два тижні стояли, нас всіх в бій кинули, содоміти прокляті. Наша держава, всіх ненавиджу, до такої-то матері", - каже агресор.

Крім того, російський солдат просить співрозмовника провести у шаманів обряд, помолитися за нього і поставити "оздоровчу" свічку. Окупант каже, що в майбутньому має намір ухилятися від військової служби в РФ і зізнається, що за останні тижні випив стільки горілки, скільки ще ніколи в житті не пив.

"Що ж, наші військові доведуть до логічного завершення процес, запущений опроміненням ЧАЕС! І шаманські обряди тут безсилі", - підсумували в СБУ.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.