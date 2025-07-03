Із сім'ї не крала: Осадча розповіла, як починався роман із Горбуновим

Коротко:
- Які секрети видала пара про себе
- Як починалися стосунки Горбунова та Осадчої
Українська ведуча, модель і громадська діячка Катя Осадча в особливий спосіб відзначила їхній з Юрієм Горбуновим ювілей - 10 років спільного життя.
Про це телеведуча написала на своїй сторінці в Instagram. Вона також опублікувала кілька фактів про їхні стосунки. Виявилося, що ініціатором стосунків виступила сама Катерина Осадча, коли почула, що Юрій Горбунов розлучився. Юрій тоді подумав: "З Осадчою? Вечеряти. О Боже".
Але оскільки вона проявляла ініціативу, він вирішив, що "обов'язково потрібно одружитися з нею".
На запитання про те, чи турбує Горбунова різниця у віці, ведучий зізнався, що ні, адже різниця всього 2 сантиметри. "Зате у мене все інше більше", - жартує він.
Іншою інтригуючою темою був початок стосунків пари та попередній шлюб Юрія. Осадча сказала, що їхній роман закрутився, коли Горбунов був уже рік, як розлучений і додала: "Катя Юру з сім'ї не виводила".
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Додамо, як повідомляв Главред, Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній у рушнику. Вона показала себе після довгої подорожі з синами.
А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади і всі негаразди, які вони долають разом".
Вас може зацікавити:
- Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням
- Мама трьох дітей Катя Осадча зізналася, чи буде четвертий
- Катя Осадча показала рідкісні фото зі свого модельного минулого
Хто така Катя Осадча
Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред