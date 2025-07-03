Із сім'ї не крала: Осадча розповіла, як починався роман із Горбуновим

Катерина Осадча та Юрій Горбунов уже 10 років разом.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов створили наказову сім'ю/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

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Які секрети видала пара про себе

Як починалися стосунки Горбунова та Осадчої

Українська ведуча, модель і громадська діячка Катя Осадча в особливий спосіб відзначила їхній з Юрієм Горбуновим ювілей - 10 років спільного життя.

Про це телеведуча написала на своїй сторінці в Instagram. Вона також опублікувала кілька фактів про їхні стосунки. Виявилося, що ініціатором стосунків виступила сама Катерина Осадча, коли почула, що Юрій Горбунов розлучився. Юрій тоді подумав: "З Осадчою? Вечеряти. О Боже".

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Але оскільки вона проявляла ініціативу, він вирішив, що "обов'язково потрібно одружитися з нею".

Катя Осадча, Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

На запитання про те, чи турбує Горбунова різниця у віці, ведучий зізнався, що ні, адже різниця всього 2 сантиметри. "Зате у мене все інше більше", - жартує він.

Іншою інтригуючою темою був початок стосунків пари та попередній шлюб Юрія. Осадча сказала, що їхній роман закрутився, коли Горбунов був уже рік, як розлучений і додала: "Катя Юру з сім'ї не виводила".

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Катерина Осадча / інфографіка: Главред

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Додамо, як повідомляв Главред, Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній у рушнику. Вона показала себе після довгої подорожі з синами.

А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади і всі негаразди, які вони долають разом".

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Хто така Катя Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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