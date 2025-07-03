Постачання ракет зі США зупинилися: ЗМІ розкрили, який план "Б" пропонує Європа

Німеччина підтверджує свою готовність підтримати Україну у створенні спільного виробництва озброєнь.

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Rheinmetall і Lockheed Martin готуються розпочати виробництво ракет для України / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВСУ

Коротко:

Німецький Rheinmetall та Lockheed Martin створять центр виробництва ракет

Виробництво ракет Patriot для НАТО вже розпочато на заводі MBDA

Якщо США не відновлять постачання ракет для української армії, Київ може отримати їх від інших постачальників. Французьке видання Le Monde повідомляє про можливі альтернативи.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з американською компанією Lockheed Martin створює "центр передового досвіду" для виробництва ракет типу ATACMS, GMLRS/GMLRS-ER, Hellfire, JAGM та Patriot PAC-3.

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Виробництво планують розпочати приблизно через 12-13 місяців, а значне нарощування обсягів очікується у 2028–2029 роках. Цей проєкт має задовольнити потреби європейського ринку та компенсувати дефіцит американського виробництва.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер зазначив:

"Нове підприємство швидко досягне повної виробничої потужності. Річний попит становить: від 600 до 800 ракет ATACMS, приблизно 2500 GMLRS, 5000 Hellfire, 5200 JAGM та 250–300 ракет PAC-3 MSE."

Крім того, на початку року компанія MBDA відкрила завод у Шробенгаузені, де налагоджено виробництво ракет Patriot для НАТО.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва заявив, що Німеччина прагне підтримати Україну у виробництві озброєння. Президент Володимир Зеленський додав, що спільне виробництво зброї, інвестиції та проєкти з європейськими партнерами залишаються пріоритетними темами переговорів.

ATACMS / Інфографіка Главред

Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив:

"Законопроєкт про виробництво озброєнь у співпраці з міжнародними союзниками найближчим часом буде винесено на розгляд Верховної Ради."

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, США зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Тим часом у Путіна зраділи припиненню допомоги Україні. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков переконаний, що таке рішення Америки нібито наблизить закінчення війни.

Крім того, у Чехії в жовтні 2025 року заплановані парламентські вибори. На тлі цього, президент Петр Павел заявив, що не може гарантувати продовження військової допомоги Україні.

Згодом у Пентагоні прокоментували припинення військових поставок Україні, заявивши про намір запропонувати президенту Дональду Трампу можливі шляхи для продовження надання допомоги.

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Про джерело: Le Monde Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

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