Був моєю душею: дві українські актриси, які втратили чоловіків на війні

Українські актриси розповіли про те, як пережили втрату своїх коханих чоловіків.

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Українські актриси, які втратили своїх чоловіків / Колаж Главред, фото Instagram/hanna_yaremchuk78, hilska_nadiya

Коротко:

Що говорять жінки про свої втрати

Що допомагає їм "триматися" на плаву

Криваве вторгнення Росії в Україну зачепило без перебільшення кожну українську родину. Смерть не обирала, до чиєї оселі приходити - чи то знаменитість, чи то звичайний українець.

1+1 опублікував дві історії кохання українських актрис, які втратили своїх чоловіків на війні.

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Актриса Анна Яремчук-Бобало та її чоловік Олег

Чоловік української акторки Анни Яремчук-Бобало, Олег, загинув у грудні 2022 року під час бойового завдання на фронті. За словами акторки, це була непоправна втрата, яка розділила життя на "до" і "після".

Українська акторка Анна Яремчук-Бобало втратила чоловіка на війні / Фото Instagram/hanna_yaremchuk78

"Знаєте, 21 грудня 2022 року, коли о 8-й ранку я почула новину про те, що мій коханий найкращий, найпрекрасніший Олежка у світі віддав найдорожче, найвищу жертву, яку може віддати людина, - віддав своє життя за нас із вами, - тоді в мене завалився всесвіт, і я реально не я реально. Тому що ми були одне ціле, ми були найкращими друзями, а це найважливіше, що може бути у стосунках. Він був моїм найкращим другом, він був моєю душею", - з болем розповідала вона.

Українська акторка Анна Яремчук-Бобало втратила чоловіка на війні / Фото Instagram/hanna_yaremchuk78

За словами акторки, біль втрати не минає, а рани не загоюються.

Українська акторка Анна Яремчук-Бобало потерла чоловіка на війні / Фото Instagram/hanna_yaremchuk78

"Біль не минає. Ти просто звикаєш із ним жити. І це неправда, що мине час, час лікує. Ні, не правда. Час дає просто досвід, просто вміння жити цим, як живуть без ноги, без руки, - вміння жити без половини душі. І все", - зізнавалася Анна.

Надія Хільська, втратила чоловіка Олексія

Українська актриса Надія Хільська втратила чоловіка, актора і військового Олексія Хільського, 17 серпня 2023 року. Він служив сержантом взводу на передовій і загинув під час бойового завдання - під час евакуації, в момент, коли їхню позицію вдарив російський дрон-камікадзе.

"Це було на нулі. Чоловік був у розвідці, сержантом взводу. Вони розділилися на дві групи, і коли Олексій почув постріли, побіг на допомогу другій групі та був поранений. Хлопці намагалися його евакуювати, але прилетів ка**пський FPV-дрон і загинув. Я бачила все це з екшн-камери, запис якої мені надали побратими Олексія. Я бачила все... Але навіть після цього мені важко повірити в його смерть. Навіть приходячи до нього на кладовище, не розумію, що він там", - додала актриса.

Актриса каже, що втрата чоловіка стала для неї початком її власного пекла.

"Порожнеча після смерті Олексія залишається. Він був частиною мене, і ця частина зараз... Буває, на мене находить хвилями. Знаю, що чоловік не хотів би, щоб я плакала, а щоб продовжувала життя. Але... важко. Буває, що їду в машині й починаю плакати, бо бачу якусь кав'ярню, в якій ми любили сидіти. Я дуже намагаюся навчитися не плакати. Хочу згадувати Олексія світло, посміхатися", - розповідала вона раніше.

Українська акторка втратила чоловіка / Фото Instagram/hilska_nadiya

Особливо важко втрату батька переживає донька акторки Валерія. За словами Надії, дівчинка пройшла всі етапи болю - від заперечення до злоби, і навіть була ображена на тата, який пішов на фронт.

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