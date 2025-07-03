Більшість не знає про покарання: за що українців можуть оштрафувати серед вулиці

Необережність у громадських місцях може обернутися штрафом.

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За що можна отримати штраф на вулиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні можуть оштрафувати за нецензурну лексику на вулиці

Окрім штрафу на людину можуть накласти арешт

Під час прогулянки у громадському місці часто можна почути нецензурну лексику. З'ясувалося, що за лайку на вулиці можна отримати штраф. Про це йдеться у Кодексі про адміністративні правопорушення.

173 стаття Кодексу передбачає, що нецензурну лексику можна кваліфікувати як "дрібне хуліганство". Крім цього українців можуть оштрафувати і за зчинення галасу, чіпляння до людей та інші види недотримання порядку.

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Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто він може складати від 51 до 119 гривень. Однак це не єдине покарання за лайку.

Громадян також можуть притягнути до громадських робіт терміном від 40 до 60 годин, виправних робіт від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або ж навіть накласти адміністративний арешт до 15 днів.

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що українські водії можуть отримати великий штраф за надання послуг перевезення пасажирів без одержання ліцензії, передбаченої п.24 ст. 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Нещодавно в Україні запровадили нові підходи до обліку домашніх тварин. Наприклад, у Києві почали реєструвати через ЦНАП собак. Якщо власники домашніх улюбленців не пройдуть її, їх може чекати немалий штраф.

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Про джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — це законодавчий акт, який визначає, що таке адміністративне правопорушення (проступок), які види правопорушень існують, яке покарання може бути за кожне з них, хто має право притягати до відповідальності та який порядок розгляду справ про адмінпорушення.

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