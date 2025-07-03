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Разом із командиром 110 ОМБр загинув його заступник: деталі удару РФ на Запоріжжі

Олексій Тесля
3 липня 2025, 14:35
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Серед загиблих виявилися командир 110-ї окремої механізованої бригади та його заступник.
Скріншот
Загинув Дмитро Романюк / Колаж: Главред, Фейсбук Є.Фірсова, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • По Гуляйполю було завдано ракетного удару російськими військами
  • Серед загиблих командир 110-ї ОМБр і його заступник

Уранці 1 липня по Гуляйполю Запорізької області було завдано ракетного удару російськими військами. Серед загиблих виявилися командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич і його заступник Дмитро Романюк.

Як розповів у Facebook головний сержант ударної роти БПЛА Єгор Фірсов, Романюк став першим офіцером, з яким він познайомився в Авдіївці 2022 року, і надав йому значну підтримку. На той момент він, незважаючи на вік 31 рік, уже мав звання майора.

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За словами Фірсова, Романюк проявив себе як видатний фахівець у галузі логістики - саме завдяки його діям бригада змогла довго утримувати позиції в Авдіївці протягом 2022-2023 років.

"Незважаючи на юний вік, товариші по службі зверталися до нього з повагою - Вікторович. Його внесок у діяльність легендарної 110-ї бригади важко переоцінити", - наголосив сержант.

Нагадаємо, 1 липня стало відомо про загибель українського захисника, командира 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, полковника Сергія Захаревича.

Як раніше повідомляв Главред, унаслідок ракетного удару по штабу збройних сил РФ у тимчасово окупованому Донецьку 30 червня було ліквідовано виконувача обов'язків командувача 8-ї загальновійськової армії, гвардії полковника Руслана Горячкіна.

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Про джерело: 110-та ОМБр

110-та окрема механізована бригада — з'єднання механізованих військ Сухопутних військ ЗСУ. Вона входить до складу Корпусу резерву і носить ім'я Марка Безручка — воєначальника УНР. У березні 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі Авдіївки. Бригада успішно відбивала атаки російських окупантів. 16 лютого 2024 року українські бійці були вимушені відійти з позиції "Зеніт", а 17 лютого бригада вийшла з оточеної Авдіївки. Про це повідомляє Вікіпедія.

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