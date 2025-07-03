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Під ударом надважливий завод і не тільки: нові деталі вибухової ночі для росіян

Юрій Берендій
3 липня 2025, 15:09оновлено 3 липня, 16:27
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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по складу боєприпасів на Донеччині та стратегічному заводу "Енергія" в Росії та повідомив про наслідки атак.
Під ударом надважливий завод і не тільки: нові деталі вибухової ночі для росіян
Генштаб розкрив деталі ударів по стратегічних цілях РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Генштаб підтвердив ураження складу з боєприпасами на Донеччині та стратегічно важливого заводу в Липецькій області РФ
  • Виробництво на заводі "Енергія" зупинено

Сили оборони України завдали удару по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу країни-агресора Росії. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони завдали удару по підприємству "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ.

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За даними військових, це підприємство займається виробництвом батарей і акумуляторів для озброєння армії РФ, зокрема — для модулів, що дозволяють перетворювати звичайні вільнопадаючі авіабомби на високоточні плануючі з підвищеною дальністю ураження.

"Окрім цього, дане підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів. Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Генеральний штаб повідомив, що в ніч на 3 липня підрозділи СБУ спільно з іншими силами оборони завдали удару по складах боєприпасів російських військ у районі Великого Оріхового на тимчасово окупованій території Донецької області. Ця операція була частиною заходів зі зниження наступального потенціалу ворога.

"Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. Результати вогневого ураження уточнюються", - додали в Генштабі.

У Генштабі наголосили, що українські військові й надалі діють з метою ослаблення військово-економічного потенціалу Росії, щоб змусити її зупинити агресію проти України.

Удари по російських об'єктах - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Харцизьку на Донеччині пролунали сильні вибухи — за попередніми даними, уражено склад боєприпасів. Про це повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Увечері 30 червня в окупованому Донецьку також зафіксовано серію вибухів, імовірно, були уражені кілька військових об’єктів російських окупаційних сил.

Крім того, вночі 27 червня СБУ спільно з Силами спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по російському військовому аеродрому "Маринівка", уразивши чотири літаки Су-34.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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