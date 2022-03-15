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Армія Росії "кинула" своїх в Україні: окупанти скаржаться на керівництво

15 березня 2022, 14:19

Родичі підписують пам'ятки про те, що російські військові нібито знаходяться на території РФ.

війська РФ, російська армія
Російські війська залишили в Україні практично без їжі / Reuters

Влада Росії відправляє своїх солдатів воювати проти України і знімає з себе відповідальності за їх загибель. Їх родичам видають довідки про те, що вони нібито знаходяться на російській території і забезпечені всім продовольством. Однак з'ясовується, що їх навіть не забезпечують їжею.

Служба безпеки України опублікувала перехоплення телефонної розмови одного з російських військових зі своєю імовірно дружиною.

За словами дівчини, у військовій частині їй дали підписати документ про те, що її, можливо, чоловік знаходиться нібито на території Росії і всім забезпечений.

Військовий у відповідь сказав, що керівництво їх "кинуло", не забезпечивши навіть їжею.

"Так? Ми всім забезпечені? А це рахується: одна консерва капусти ср*ної, без м'яса, тушкованої якоюсь... на чотирьох, 150 грам на обід... Це вважається, що ми забезпечені постачанням?"- підкреслив російський окупант.

Нагадаємо, раніше українські спецслужби перехопили чергову розмову російського військового з близькою людиною. У розмові він сказав про те, що від його полку залишилося 30% - всіх інших перебили сили оборони України.

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