Агресори хочуть українські кулі, щоб стріляти собі в ноги і потрапити в лікарню: перехоплення розмови

Полонені російські військові / Генштаб ЗСУ

Солдати російських агресорів настільки деморалізовані, що намагаються всіма способами роздобути "українські патрони", а потім - ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь на лікування. Відповідну перехоплену розмову опублікувала пресслужба Служби безпеки України.

"Чергова перехоплена розмова СБУ показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника", - йдеться в повідомленні.

На аудіо російський солдат розмовляє зі своєю мамою. Вона каже йому, що хоче сходити до військкомату і попросити, щоб сина повернули. На це окупант відповідає: "Не повернуть. Тут люди, які відмовлялися, їм по 8 років терміну дали вже".

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Нагадаємо, раніше російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.

"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.