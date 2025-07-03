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Що буде з доларом у липні: фінансистка назвала 5 факторів, які вдарять по курсу

Альона Вороніна
3 липня 2025, 16:11
131
Діляра Мустафаєва розповіла, які зміни можуть відбутися щодо долара в поточному місяці.
обмен валют, доллар
Що буде з доларом у липні/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як може змінитися курс долара в Україні у липні цього року
  • Які 5 факторів вплинуть на коливання курсу долара

В Україні очікується суттєве зростання курсу долара. Згідно з прогнозами, у липні він може становити 41,6-42,2 грн. Станом на вечір середи, 2 липня, він був у середньому на рівні 41,53/42,07 грн у банках і – 41,27/41,81 грн (купівля/продаж) в обмінниках.

Про те, які саме зміни можуть відбутися з курсом долара у липні, розповіла керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва, пише OBOZ.UA.

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Вона зазначила, що є п’ять факторів, які вплинуть на формування курсу долара в Україні у липні, і до цих факторів належать як внутрнішньоекономічні, так і зовнішньополітичні.

Так, до цих п’яти факторів входять:

  • інфляційна "ремісія" та стабільність облікової ставки,
  • політика "керованої гнучкості" від НБУ,
  • нові умови торгівлі з ЄС та аграрний експорт,
  • торгова інтрига США-ЄС,
  • геополітика й енергетичні ціни.

Щодо інфляційної "ремісії" та стабільності облікової ставки, Мустафаєва зазначила, що у найближчі тижні очікується подальше уповільнення інфляційних процесів.

"Водночас Національний банк, найімовірніше, не поспішатиме з переглядом облікової ставки – у липні вона, ймовірно, залишиться на рівні 15,5%. Це створює передумови відносної стабільності на ринку", – пояснила вона.

Також, за її словами, Нацбанк буде продовжувати застосовувати режим контрольованих валютних коливань. Це мінімізуватиме різницю між офіційним, міжбанківським та готівковим курсами.

Щодо торгової інтриги між Сполученими Штатами і Євросоюзом, Мустафаєва нагадала, що до 9 липня завершаться переговори між ЄС і США щодо нової торговельної угоди. Якщо це станеться, то курс євро до долара може стабілізуватися в діапазоні 1 євро = 1,05-1,1 долара. Але водночас не можна виключати й того, що цей конфлікт може загостритися. Залежно від прийнятих рішень може відбутися як незначна девальвація євро, так і його посилення до 1,15–1,18 долара.

"Втім, варто зауважити: ні долару, ні євро поки що не загрожує різке ослаблення. Обидві валюти мають потужний економічний "опір", – сказала вона.

Мустафаєва підсумувала, що, згідно з базовим сценарієм на липень, може зберегтися відносна рівновага на валютному ринку. Зокрема, очікується, що курс долара буде залишатися в усталених межах, а курсові зміни будуть помірними.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що вже майже 50 гривень за євро – в обмінниках фіксують рекордний зліт валюти. Європейська валюта виходить на нові максимальні показники.

Також раніше повідомлялося, що долар втрачає позиції – стало відомо, чого далі чекати українцям та що буде з курсом валют у липні. Курс долара в Україні на початку липня буде залишатись стабільним, можливі лише незначні валютні коливання в межах 20–30 копійок, зазначає експерт.

Нагадаємо, Главред раніше розповідав, що підробляти долари стали частіше – як відрізнити фальшивку. Американська валюта лідирує за частотою підробок серед іноземних валют.

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