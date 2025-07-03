Є загиблі та десятки поранених: нові деталі потужних вибухів під Житомиром

Рятувальники підтвердили, що під час вибухів загинуло двоє людей, постраждали ще 82 людини.

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У Житомирській області прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Під час вибухів загинули двоє людей, постраждали ще 82 людини

Зі зруйнованого будинку було врятовано дитину

Під час ліквідації наслідків вибухів, що сталися в середу в селі Березина Житомирської області, зі зруйнованого будинку було врятовано дитину.

"Під час проведення робіт зі зруйнованого будинку надзвичайники врятували дівчинку (орієнтовно 4 років): із різноманітними травмами її винесли з будинку та передали медикам", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники підтвердили, що під час вибухів загинуло двоє людей, постраждали ще 82 людини.

"На жаль, загинули дві людини: їхні тіла з-під завалів дістали рятувальники. Наразі відомо про 82 постраждалих. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них - четверо дітей", - повідомили в службі.

Рятувальники також надали допомогу різного характеру 15 людям, зокрема, евакуювали зі зруйнованих будинків і передали їх медикам. Крім того, рятувальники спільно з представниками органів влади евакуювали із села 78 жителів.

За інформацією, на місці події працювали 106 рятувальників, психологи та 25 одиниць техніки ДСНС Житомирщини, медики, поліція, волонтери Загону швидкого реагування обласної організації Українського Червоного Хреста та інші відповідні служби.

Як повідомлялося, до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено кримінальну справу щодо інциденту на трасі М-06 поблизу с. Березина на Житомирщині. Березина на Житомирщині, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

Він також зазначив, що вранці, після закінчення комендантської години, рух трасою було відновлено.

Вибухи в Житомирській області - новини за темою

Як писав Главред, кількість жертв продовжує зростати. На Житомирщині вибухнуло підприємство, серед постраждалих четверо дітей, ще одну людину шукають.

Нагадаємо, раніше біля Житомира прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що це сталося поблизу обласного центру на трасі в бік Києва. У результаті є загиблі та постраждалі.

Крім того, патрульна поліція повідомила про організацію двостороннього руху по смугах у напрямку міста Києва на автодорозі М-06 Київ - Чоп у Житомирській області. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Патрульної поліції після вибухів у Житомирській області.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія. ​​​​​​​

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