"Пекло" у Херсоні: окупанти катують людей і тримають у підвалах українців

Окупанти / УНІАН, Reuters

У захопленій Херсонської області окупанти утримують у підвалах близько 500 осіб. Зокрема, серед них активісти, учасники АТО.

Про це повідомляє представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева під час брифінгу.

"За нашою інформацією, близько 500 осіб знаходяться фактично "в підвалах", де відбуваються щодо таких осіб тортури", - сказала Ташева.

За її словами, як у Херсоні, так і на адмінкордоні з Кримом окупаційні "адміністрації" або військові РФ мають списки активістів, які брали участь у громадянській блокаді Криму в 2015 році, або хто служив в АТО.

Повідомляється, що до цих людей приходять додому і викрадають.

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Нагадаємо, Збройні Сили України пішли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. Російські війська зосередили свої основні зусилля на Луганському напрямку, де в районі Попасної, Кремінної та Торського тривають запеклі бойові зіткнення.

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