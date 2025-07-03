Долар стрімко полетів вниз, євро підскочив: свіжий курс валют на 4 липня

Євро подорожчав, однак залишається нижчим за свій історичний максимум.

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Долар дешевшає, євро дорожчає / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара встановив НБУ на 4 липня

Наскільки виріс курс євро

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив курс долара до гривні на п'ятницю, 4 липня. Натомість євро дещо подорожчав, але залишається нижчим за історичний максимум. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 4 липня встановлено на рівні 41,7239 гривень. Отже, гривня зміцнилася на 8,77 копійок щодо американської валюти.

відео дня

Водночас курс євро зріс на 4,30 копійки і становить 49,1758 гривень. Незважаючи на підвищення, європейська валюта поки що не досягла рекордних показників, зафіксованих днями раніше.

На міжбанківському валютному ринку долар знизився на 6 копійок, і торгується на рівні 41,75 грн як для купівлі, так і для продажу.

Щодо готівкового ринку, то тут курс долара також знизився — він опустився до 41,95 гривень за долар. Водночас курс європейської валюти становить 49,60 гривень за євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 липня офіційний курс євро в Україні становить 49,40 грн. У банках євро коштує ще дорожче — в середньому від 48,90 до 49,75 грн, що стало шостим оновленням рекорду за місяць.

Курс євро в Україні зріс до майже 50 грн через глобальні коливання у парі з доларом, а не внутрішні фактори. Банкір Сергій Мамедов радить українцям не скуповувати євро, оскільки фундаментальних причин для різких змін немає.

Крім цього, в Україні в липні прогнозують зростання курсу долара до 41,6-42,2 грн. Станом на 2 липня курс у банках був близько 41,53/42,07 грн, в обмінниках — 41,27/41,81 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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