Долар стрімко полетів вниз, євро підскочив: свіжий курс валют на 4 липня

Ви дізнаєтеся:
- Який курс долара встановив НБУ на 4 липня
- Наскільки виріс курс євро
- Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку
Національний банк України знизив курс долара до гривні на п'ятницю, 4 липня. Натомість євро дещо подорожчав, але залишається нижчим за історичний максимум. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара США на 4 липня встановлено на рівні 41,7239 гривень. Отже, гривня зміцнилася на 8,77 копійок щодо американської валюти.
Водночас курс євро зріс на 4,30 копійки і становить 49,1758 гривень. Незважаючи на підвищення, європейська валюта поки що не досягла рекордних показників, зафіксованих днями раніше.
На міжбанківському валютному ринку долар знизився на 6 копійок, і торгується на рівні 41,75 грн як для купівлі, так і для продажу.
Щодо готівкового ринку, то тут курс долара також знизився — він опустився до 41,95 гривень за долар. Водночас курс європейської валюти становить 49,60 гривень за євро.
Курс валют в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 2 липня офіційний курс євро в Україні становить 49,40 грн. У банках євро коштує ще дорожче — в середньому від 48,90 до 49,75 грн, що стало шостим оновленням рекорду за місяць.
Курс євро в Україні зріс до майже 50 грн через глобальні коливання у парі з доларом, а не внутрішні фактори. Банкір Сергій Мамедов радить українцям не скуповувати євро, оскільки фундаментальних причин для різких змін немає.
Крім цього, в Україні в липні прогнозують зростання курсу долара до 41,6-42,2 грн. Станом на 2 липня курс у банках був близько 41,53/42,07 грн, в обмінниках — 41,27/41,81 грн.
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Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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