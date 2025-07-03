Трамп провів нові переговори з Путіним - що говорили про Україну

Трамп провів нову годинну телефонну розмову з Путіним, у якій сторони обговорили війну в Україні, Близький Схід та можливість подальших контактів.

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Трамп провів нові переговори з Путіним - деталі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Kremlin.ru

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Трамп провів переговори з Путіним

Росія не відступиться від своїх цілей у війні проти України

Трамп домовився продовжити розмови з Путіним в майбутньому

Сьогодні, 3 липня, президент США Дональд Трамп провів нову телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Про результати розмови повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова.

Розмова Путіна і Трампа тривала майже годину.

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За словами Ушакова, Путін у розмові заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес із Україною.

"Трамп у розмові з Путіним знову поставив питання про якнайшвидше завершення військових дій в Україні. Путін заявив Трампу, що Росія не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту в Україні", - заявив Ушаков.

За словами Ушакова, в рамках переговорів Трампа і Путіна йшлось про те, що переговори в Стамбулі залишаться двосторонніми між Росією і Україною. Конкретних дат третього раунду переговорів не обговорювали.

Крім того, в Кремлі зазначають, що тема припинення постачання американської зброї в Україну в цій розмові не порушувалась.

Ушаков заявив, що Путін і Трамп домовилися продовжувати спілкування.

Вони також обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема навколо Ірану. Президент РФ наголосив на необхідності вирішення регіональних конфліктів політико-дипломатичними засобами.

За словами Ушакова, бесіда була діловою, конкретною й "на одній хвилі". Сторони домовилися підтримувати контакт і надалі. Попри це, можливість особистої зустрічі поки що не обговорювалась, однак, за словами Ушакова, "ця ідея висить у повітрі".

Путін привітав Трампа зі святом 4 липня та згадав про "внесок Росії у становлення американської державності". Ушаков додав, що не можна точно сказати, хто першим поклав слухавку, але відомо, що останніми це зробили перекладачі.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 липня, в Одесі пролунав потужний вибух. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в результаті удару по Одесі загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Також, 3 липня, під час офіційного візиту до Данії, Україна підписала з США важливу угоду щодо спільного виробництва безпілотників. За словами президента Володимира Зеленського, домовленість охоплює співпрацю з низкою компаній і передбачає випуск дронів різних типів.

Водночас у центрі тимчасово окупованого Луганська стався вибух, унаслідок якого загинула одна особа, ще троє дістали поранення. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху ліквідовано колишнього так званого "мера" міста Маноліса Пілавова.

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Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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