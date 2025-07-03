"Це не піддається осмисленню": Роналду емоційно прокоментував загибель Діогу Жоти

Кріштіану Роналду і покійний футболіст були колегами і приятелями.

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Загинув Діогу Жота - Кріштіану Роналду відреагував на смерть футболіста / колаж: Главред, фото: instagram.com/diogoj_18, instagram.com/cristiano

Коротко:

Діогу Жота розбився в автокатастрофі

Кріштіану Роналду вшанував пам'ять колеги по Збірній Португалії

Сьогодні, 3 липня, в автокатастрофі в Іспанії загинув Діогу Жота - форвард Збірної Португалії з футболу та футбольного клубу "Ліверпуль". Йому було 28 років. У Жоти залишилися дружина, весілля з якою він зіграв лише за 10 днів до трагедії, і троє маленьких дітей.

Пам'ять про футболіста у своєму блозі в Instagram вшанував його колега по Збірній Португалії Кріштіану Роналду. Він опублікував чорно-біле фото Діогу, висловив співчуття його родині. Сам він шокований втратою товариша.

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"Це не піддається осмисленню. Ми щойно були разом у збірній, ти щойно одружився. Твоїй родині, твоїй дружині і твоїм дітям я висловлюю співчуття і бажаю їм душевних сил у цій ситуації. Я знаю, що ти завжди будеш із ними. Спочивайте з миром, Діогу і Андре (брат Жоти; загинув у катастрофі разом із ним - прим. редактора). Ми всі будемо сумувати за вами", - написав Роналду.

Загинув Діогу Жота - Кріштіану Роналду відреагував на смерть футболіста / instagram.com/cristiano

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Про персону: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

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