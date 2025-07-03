Зеленський назвав головну умову для миру на фоні переговорів Трампа і Путіна

Зеленський наголосив, що для досягнення миру в Україні необхідна особиста зустріч з російським диктатором Путіним на рівні лідерів держав.

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Зеленський назвав головну умову для миру / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться сказав Зеленський:

Трамп і Путін - абсолютно різні люди

Для миру в Україні потрібна зустріч на рівні лідерів

Президент Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову між Дональдом Трампом і російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним, заявив, що ці двоє політиків є абсолютно різними людьми й між ними відсутні спільні точки зору. Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Варто зазначити, що розмова між Трампом та Путіним, за даними американської сторони почалась 3 липня в 17:00 за Києвом.

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"Щодо цього діалогу, телефонної розмови між Трампом і Путіним - не впевнений, що вони мають багато спільних ідей, спільних тем для обговорення, бо вони дуже різні люди", - висловив думку глава держави.

Дивіться відео заяви Зеленського про переговори з Путіним:

/ Фото: скріншот

Зеленський зазначив, що українська влада від самого початку підтримувала ініціативу Трампа щодо безумовного припинення вогню. Водночас він підкреслив, що ключовим елементом для досягнення миру є особиста зустріч з Путіним на рівні глав держав.

"Я говорив не один раз, що ми готові до будь-якого формату зустрічі, і я думаю, що в Росії лише Путін є тим, хто ухвалює реальні рішення. Саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми хочемо мати мир", - сказав Зеленський.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати призупинили передачу Україні важливих військових ресурсів, зокрема систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів і ракет. Це, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, змусить українські сили обмежувати використання боєприпасів і може сприяти швидшому просуванню російських військ.

У Пентагоні підтвердили зупинку постачання та зазначили, що готуються представити президенту Дональду Трампу альтернативні варіанти для продовження підтримки України. Як повідомляє The Guardian, адміністрація США все ще має ефективні інструменти для допомоги Києву.

Тим часом Росія планує активізувати бойові дії влітку, залучаючи до наступу військових із Північної Кореї. За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, противник прагне розширити лінію фронту до 200 км і вже досяг деяких тактичних успіхів.

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