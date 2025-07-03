Ще один союзник України може припинити військову допомогу: у чому причина

Основне:
- У жовтні 2025 року в Чехії відбудуться парламентські вибори
- Після голосування можлива зміна уряду
- Через вибори постачання Україні снарядів за чеською ініціативою під загрозою
У Чехії в жовтні 2025 року заплановані парламентські вибори. На тлі цього, президент Петр Павел заявив, що не може гарантувати продовження військової допомоги Україні. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
Лідер Чехії не виключив, що вибори призведуть до зміни уряду, пріоритети якого наразі важко оцінити.
"Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включно з нашою політикою щодо України. Оскільки я вважаю, що підтримка України – це невід'ємна частина нашої власної безпеки", – заявив Павел.
Він запевнив, що питання військової допомоги Україні обговорює з усіма лідерами парламентських партій, які в тій чи іншій формі увійдуть до складу наступного уряду.
"Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки і зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій – багато чого залежатиме від їхніх підсумків", – додав президент Чехії.
Зазначимо, Чехія під керівництвом Павела є одним із найвідданіших союзників України. Її найпомітніша ініціатива - програма постачання Збройним силам України артилерійських снарядів.
Військова допомога Україні - останні новини
Як писав Главред, США зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.
Тим часом у Путіна зраділи припиненню допомоги Україні. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков переконаний, що таке рішення Америки нібито наблизить закінчення війни.
Згодом у Пентагоні прокоментували припинення військових поставок Україні, заявивши про намір запропонувати президенту Дональду Трампу можливі шляхи для продовження надання допомоги.
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Про персону: Петр Павел
Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.
Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі
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