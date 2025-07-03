Ще один союзник України може припинити військову допомогу: у чому причина

Президент Чехії попереджає, що після жовтня 2025 року підтримка України може припинитися.

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Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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У жовтні 2025 року в Чехії відбудуться парламентські вибори

Після голосування можлива зміна уряду

Через вибори постачання Україні снарядів за чеською ініціативою під загрозою

У Чехії в жовтні 2025 року заплановані парламентські вибори. На тлі цього, президент Петр Павел заявив, що не може гарантувати продовження військової допомоги Україні. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Лідер Чехії не виключив, що вибори призведуть до зміни уряду, пріоритети якого наразі важко оцінити.

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"Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включно з нашою політикою щодо України. Оскільки я вважаю, що підтримка України – це невід'ємна частина нашої власної безпеки", – заявив Павел.

Він запевнив, що питання військової допомоги Україні обговорює з усіма лідерами парламентських партій, які в тій чи іншій формі увійдуть до складу наступного уряду.

"Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки і зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій – багато чого залежатиме від їхніх підсумків", – додав президент Чехії.

Зазначимо, Чехія під керівництвом Павела є одним із найвідданіших союзників України. Її найпомітніша ініціатива - програма постачання Збройним силам України артилерійських снарядів.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, США зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Тим часом у Путіна зраділи припиненню допомоги Україні. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков переконаний, що таке рішення Америки нібито наблизить закінчення війни.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка: Главред

Згодом у Пентагоні прокоментували припинення військових поставок Україні, заявивши про намір запропонувати президенту Дональду Трампу можливі шляхи для продовження надання допомоги.

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Про персону: Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі

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