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Україна підписала історичну угоду із США щодо зброї - деталі від Зеленського

Юрій Берендій
3 липня 2025, 17:13оновлено 3 липня, 18:28
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Під час візиту до Данії підписано угоду з США про спільне виробництво дронів, яка має посилити протиповітряну оборону та боротьбу з "Шахедами".
Україна підписала історичну угоду із США щодо зброї - деталі від Зеленського
Україна підписала історичну угоду із США щодо зброї - деталі / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна підписала угоду із США про спільне виробництво дронів
  • Основний акцент на дрони-перехоплювачі для протидії "Шахедам"

3 липня, під час візиту до Данії, Україна уклала з США важливу угоду про спільне виробництво безпілотників. Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовленість охоплює співпрацю з кількома компаніями й стосується виробництва дронів різних типів.

Основна увага приділяється дронам-перехоплювачам, які вже довели свою ефективність на полі бою в Україні.

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За його словами, йдеться про серійне виробництво – сотні тисяч одиниць цього року з подальшим зростанням у наступному. Підписаний контракт дозволить суттєво посилити боротьбу з іранськими "Шахедами".

"Тому я вважаю, що це хороший початок працювати в цьому напрямку. Також ми домовились з колегами, що деякі наші продакшни зможуть мати можливість доступу до відповідних цих технологій. Я думаю, що це може прискорити трішки ще можливість збільшення виробництва", - сказав президент України.

Коментуючи очікування від поїздки до Данії, Зеленський підкреслив, що наразі особливо важливо вирішити два ключові питання. За його словами, ці напрями стосуються внутрішнього фінансування українського оборонного виробництва. Президент висловив сподівання на досягнення домовленостей з Євросоюзом щодо цього.

"Те, що ми зараз підписали, – на все це потрібні великі гроші. І я розраховую на наші відносини з Данією. Данія нас підтримує на продовження данської моделі й фінансове розширення. Відповідні дрони, про які я вже сказав. Окрім цього, є ще ракетна програма. Про ці деталі буду говорити і з Данією, і з Урсулою фон дер Ляєн, і з Антоніу Коштою", - резюмував глава держави.

Україна підписала історичну угоду із США щодо зброї - деталі від Зеленського
"Шахед" / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення тимчасово зупинити частину військових поставок до України, включно з озброєнням, що зберігалося на складах у Польщі. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, припинення постачання критично важливих систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів і ракет суттєво ускладнить ситуацію на фронті для Збройних сил України, змусивши їх економити боєприпаси та підвищуючи ризики проривів з боку російської армії.

Тим часом президент Чехії Петр Павел, напередодні парламентських виборів у жовтні 2025 року, заявив, що не може гарантувати продовження військової підтримки України.

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Про персону: Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

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