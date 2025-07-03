Вибухи в Києві: Росія запустила Шахеди по столиці після переговорів Трампа і Путіна

https://glavred.net/war/vzryvy-v-kieve-rossiya-zapustila-shahedy-po-stolice-posle-peregovorov-trampa-i-putina-10678472.html Посилання скопійоване

В Києві вибухи - РФ запустила Шахеди по Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Росія після переговорів Трампа та російського диктатора Путіна запустила Шахеди по Києву. В столиці України лунають вибухи. Про це повідомляє КМВА.

"У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що існує загроза атаки дронів-камікадзе на Київ. Наразі сили ППО вже відкривали вогонь по окремих цілях, однак на підступах до столиці помічено ще кілька ворожих безпілотників.

відео дня

"Кияни, зараз варто перебувати в укриттях", - попередив він.

Він також повідомив, що ворожий дрон було успішно знищено, а його уламки знайшли на відкритій місцевості в Солом’янському районі. За попередньою інформацією, пошкоджень чи жертв немає.

"Тим часом ударні російські БпЛА вже заходять на Київщину. Перебувайте в укриттях!", - наголосив Ткаченко.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред