Вибухи в Києві: Росія запустила Шахеди по столиці після переговорів Трампа і Путіна

Росія після переговорів Трампа та російського диктатора Путіна запустила Шахеди по Києву. В столиці України лунають вибухи. Про це повідомляє КМВА.
"У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повідомленні.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що існує загроза атаки дронів-камікадзе на Київ. Наразі сили ППО вже відкривали вогонь по окремих цілях, однак на підступах до столиці помічено ще кілька ворожих безпілотників.
"Кияни, зараз варто перебувати в укриттях", - попередив він.
Він також повідомив, що ворожий дрон було успішно знищено, а його уламки знайшли на відкритій місцевості в Солом’янському районі. За попередньою інформацією, пошкоджень чи жертв немає.
"Тим часом ударні російські БпЛА вже заходять на Київщину. Перебувайте в укриттях!", - наголосив Ткаченко.
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