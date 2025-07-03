"Залізний купол" над Україною: експерт розкрив чи можлива його побудова

Експерт пояснив, чому впровадження системи типу "Залізний купол" в Україні потребує значних фінансових і технологічних ресурсів.

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Аналітик підкреслює, що розвиток української ППО можливий лише за умови поєднання внутрішніх розробок і західної технологічної допомоги / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні неможливо самотужки впровадити "Залізний купол" через високу вартість і складність

Британія планувала передати Україні лазерну систему Dragon Fire, але змінила рішення

Потрібна масштабна допомога західних партнерів у технологіях і фінансах

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак висловив думку щодо перспектив встановлення в Україні системи протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного куполу". В інтерв’ю УНІАН експерт назвав дві ключові проблеми: високу технологічність і значну вартість таких комплексів.

"Таке рішення, по-перше, високотехнологічне, по-друге, дуже коштовне. Я не впевнений, що на поточному етапі Україна самотужки могла б втілити її у життя. Загалом, побудова ешелонованої системи протиповітряної оборони потребує велетенської допомоги з боку західних партнерів і у фінансовому, і у технологічному плані. Адже мають бути задіяні сучасні РЕБовські розробки, інша сучасна зброя, якої у нас немає, приміром, лазерна, електромагнітні системи", – наголосив експерт. відео дня

Він додав, що частина необхідних технологій розробляється в Україні, проте для їх впровадження потрібні значні інвестиції та підтримка партнерів, які вже мають досвід у цій сфері.

Зокрема, Бадрак згадав британську систему Dragon Fire – лазерну зброю, створену у 2024 році, яку спочатку планували передати Україні, але наразі її встановлюють на есмінці Великої Британії.

"Приміром, Британія обіцяла нам передати Dragon Fire. Це - новітня система, технологія лазерної зброї, яку вони розробили і випробували у 2024 році. Тоді вони планували передати щось Україні, та зараз у них є рішення поставити цю систему на свої есмінці", – розповів Бадрак.

Водночас, експерт підкреслив, що наразі пріоритетом має бути забезпечення України сучасними засобами протиповітряної оборони, а також зазначив, що закупівля може здійснюватися як державними структурами, так і приватним бізнесом.

За його словами, на міжнародних виставках представлені різноманітні системи – від дронів-перехоплювачів до німецького ЗРК Skynex, вартість якого сягає близько 80 мільйонів доларів.

"Тому маємо шукати рішення, і робити це – закупати за кордоном якісь новітні засоби – можуть як державні структури, так і приватні. Зараз на різноманітних виставках величезна кількість країн такі засоби демонструє. Йдеться і про дрони-перехоплювачі, і про Dragon Fire (чи якісь аналоги), і про німецький ЗРК Skynex… Так, деякі з них дуже коштовні, приміром, той самий Skynex – десь близько 80 млн доларів. Але якщо це ефективно працює, то бізнесмени, які мають такі великі гроші, могли б їх витратити з користю", – додав він.

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Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.

Крім того, в Україні активно триває розробка вітчизняного аналога російських плануючих авіабомб — КАБів. Бомба вже проходить випробування на Су-24, перші результати визнано успішними.

Також українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з’явилися у грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.

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