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В Росії вводять масштабні обмеження для громадян - що сталось

Юрій Берендій
3 липня 2025, 18:43
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Влада РФ намагається обмежити доступ своїх громадян до ресурсів, які не контролюються російською пропагандою, зазначили в ЦПД.
В Росії вводять масштабні обмеження для громадян - що сталось
В Росії вводять масштабні обмеження для громадян - що змінилось / Колаж Главред, фото: mil.in.ua, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В регіонах РФ вводять обмеження Інтернету нібито через атаки з боку України
  • В ЦПД назвали реальну мету влади РФ

У Ростовській області Росії запроваджено постійні обмеження інтернету, які, за заявами місцевої влади, мають нібито захистити від атак українських дронів. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"Місцева влада Ростовської області пояснює, що уповільнення інтернету на постійній основі допоможе захиститися "від українських дронів". Мовляв, безпека "пріоритетніша за незручності"", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що впродовж останніх місяців подібні обмеження чи повне відключення мобільного інтернету стали регулярною практикою в багатьох регіонах РФ, а кількість таких випадків і їх тривалість лише зростає.

У ЦПД пояснюють, що попри офіційні заяви про безпекові мотиви, справжня мета цих дій — посилення контролю Кремля над інформаційним простором. У такий спосіб влада намагається обмежити доступ громадян до незалежних джерел інформації, посилити пропаганду та зменшити ймовірність протестних настроїв серед населення.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удару по стратегічно важливому підприємству російського військово-промислового комплексу — заводу "Енергія" в Єльці Липецької області, який виготовляє акумулятори для озброєння армії РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Владивостоці, на головній площі, з’явився меморіал на честь генерал-майора Михайла Гудкова, якого було ліквідовано під час удару по передовому штабу морської піхоти. Про його загибель повідомили кілька військових джерел.

Також після атаки українських дронів на завод "Купол" в Іжевську пошкоджено чотири виробничі цехи з виготовлення безпілотників. За даними видання Astra, унаслідок прильотів два корпуси, зокрема будівля, де збирали дрони, зазнали серйозних ушкоджень, і роботу підприємства зупинено.і

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Про джерело: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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