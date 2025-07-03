На ринку з'явилися перші українські кавуни: яка ціна на них цьогоріч

Коротко:
- Українські фермери почали збір перших кавунів
- Ціни стартують від 20 грн/кг і на 10% вищі, ніж торік
- Масові продажі очікуються ближче до середини липня
Сезон баштанних в Україні стартував майже одночасно з минулорічним. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Наразі до збору врожаю вже приступили фермери південних областей та Закарпаття.
Поки що кавуни постачають лише окремі господарства, а оптові обсяги залишаються невеликими. Поточна відпускна ціна на перші партії коливається в межах 20–28 грн/кг ($0,48–0,67/кг). При цьому зазначається, що це приблизно на 10% дорожче, ніж торік на старті сезону.
"Масовий продаж кавунів в Україні почнеться ближче до середини липня", — зазначають учасники ринку.
Водночас фермери прогнозують можливе зниження цін найближчим часом через збільшення пропозиції.
Ціни на кавуни в українських супермаркетах наразі наступні:
АТБ — 29,89 грн/кг
Сільпо — 32,40 грн/кг, грецькі — від 39 грн/кг
Auchan — від 39,90 грн/кг
Novus — від 29,90 грн/кг
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, ціни на "синю перлину" впали на 30% – в Україні різко подешевшала улюблена ягода. Темп падіння цін за 3–5 днів становить 15–30% залежно від регіону та якості.
Нещодавно стало відомо, що за повідомленням аналітиків, в Україні переписали ціни на овочі та фрукти. Більшість продуктів подешевшали, але є й ті, які стали дорожчими.
Напередодні стало відомо, що сир в Україні належить до продуктів із високою вартістю, і експерти прогнозують подальше підвищення цін. Споживачам варто готуватися до нових змін у вартості цього продукту.
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Про джерело: EastFruit
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