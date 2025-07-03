'Ось, чому гинуть найкращі': названо нові деталі загибелі пілота F-16 Устименка

Під час масованої атаки 29 червня пілот F-16 Максим Устименко попри пошкодження літака, вивів його за межі населеного пункту, зазначив генерал Захарчук.

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Названо нові деталі загибелі пілота F-16 Максима Устименка / Колаж Главред, фото: US Air Force, Facebook \ Лілія Авер'янова

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Під час масованої атаки по Україні в ніч на 29 червня лівобережна частина України була вкрита Шахедами

Максим Устименко здійснив геройський вчинок та вивів пошкоджений літак за межі населеного пункту

Пілот винищувача F-16 Максим Устименко знищив сім ворожих дронів "Шахед" під час повітряної атаки Росії в ніч на 29 червня. Причини ушкодження літака та загибелі льотчика наразі з’ясовує слідство. Про це 3 липня під час церемонії прощання повідомив бригадний генерал Олег Захарчук, заступник командувача повітряного командування "Захід", передає видання Главком.

Він зазначив, що для відбиття тієї атаки було залучено всі можливі засоби протиповітряної оборони — від зенітно-ракетних комплексів до гелікоптерів та винищувачів F-16.

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"Чому, як правило, гинуть найкращі? Бо саме вони виконують найскладніші завдання. На той момент – лівобережна частина України була буквально вкрита Шахедами. Їх було дуже багато", – сказав Олег Захарчук.

Заступник командувача повітряного командування "Захід" Олег Захарчук заявив, що у надзвичайно складній повітряній обстановці, якби в Максима Устименка був бодай мінімальний шанс на порятунок, він обов’язково ним скористався б, враховуючи його професіоналізм і пілотську майстерність.

Однак обставини склалися так, що шансів не залишилось. Вивести вже пошкоджений літак від населеного пункту й продовжувати його кероване падіння — надзвичайно складне завдання.

"Але пілот це виконав. Він дійсно герой", – зауважив Олег Захарчук.

F-16 / Інфографіка: Главред

Загибель пілота F-16 Максима Устименка - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 червня російські війська здійснили масований комбінований удар по території України. Під час відбиття цієї атаки загинув український військовий льотчик, пілот F-16 Максим Устименко. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У соцмережах з’явилося фото загиблого підполковника Максима Устименка. Знімок опублікувала Юлія Месь — дружина іншого загиблого пілота, Олексія Меся, відомого під позивним "Мунфіш".

Військовий аналітик Юрій Микуляк вважає, що використання винищувачів F-16 проти дронів-камікадзе типу "Шахед" не є ефективним ані з тактичної, ані з економічної точки зору. За його припущенням, Максим Устименко міг загинути внаслідок зіткнення з уламками дрона, який намагався перехопити.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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