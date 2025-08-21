У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

Україна не визнає втрату територій, а домагатиметься їхнього звільнення невійськовими засобами, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував імовірний сценарій припинення війни / колаж: Главред, фото: 56 ОМБр, скріншот

Важливе із заяв Подоляка:

Україна може погодитися на заморожування війни по лінії фронту

Київ не визнає втрату територій, а домагатиметься їхнього звільнення

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність припинення бойових дій, а також ситуацію на лінії фронту.

Україна може погодитися на заморожування війни за нинішньою лінією фронту, підкреслив він в інтерв'ю виданню La Repubblica.

Водночас юридично Україна не визнає втрату територій, а домагатиметься їхнього звільнення невійськовими засобами, заявив радник глави ОП.

"Попередня позиція України така: ми розуміємо, що одним з основних сценаріїв виходу з цієї війни є заморожування конфлікту на лінії фронту", - зазначив він.

За словами представника ОП, йдеться про території, які сьогодні де-факто окуповані Росією.

"Вони залишаться такими. А потім має бути велика робота з використанням економічних, дипломатичних та інших інструментів, щоб повернути ці території Україні. Але де-юре вони залишаться українськими", - заявив Подоляк.

Гарантії безпеки для України - думка експерта

Політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук зауважив, що одним із реальних інструментів гарантування безпеки для України могла б стати присутність на її території іноземних військових сил.

"Про це, зокрема, згадував президент Володимир Зеленський, а також глава Фінляндії Олександр Стубб. Фінський лідер наголосив на необхідності готовності до тривалого розміщення збройних підрозділів держав-гарантів в Україні", - підкреслив Олещук.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Раніше Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. Канцлер Німеччини сумнівається, що у Путіна вистачить сміливості прийти на двосторонній саміт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні. Європа отримала сигнал від США з приводу можливої зустрічі.

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі з Дональдом Трампом у США, яку назвав найкращою з усіх попередніх.

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

