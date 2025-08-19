Рус
РФ може відновити війну: названо гарантію безпеки для України

Олексій Тесля
19 серпня 2025, 12:15
Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї, вважає Петро Олещук.
Україна, НАТО
В Україну можуть ввести західний контингент / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Важливе із заяв Олещука:

  • Гарантією безпеки для України могло б бути розміщення іноземних військ
  • Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї

Політолог, викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук заявив про те, що реальною гарантією безпеки для України могло б бути розміщення на нашій території іноземних військових контингентів.

"На це натякав Зеленський, про це говорив і президент Фінляндії Олександр Стубб. Зокрема, фінський лідер зазначав, що потрібно готуватися до тривалого розміщення військового контингенту країн-гарантів на території України", - наголосив він у колонці на Главреді.

відео дня

Експерт вважає, що йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї, де, як відомо, розміщено військовий контингент США, і це є однією з найбільш вагомих гарантій безпеки.

"Таким чином, щоб не отримати чергового Будапештського меморандуму, в Україні має бути розміщений іноземний військовий контингент західних держав, тому що саме це буде найбільш надійною гарантією безпеки для нас. Тому гарантії безпеки, подібні до прописаних у 5 статті Статуту НАТО, є перспективною ідеєю, яка може бути корисною для України, але все одно залишається ризик того, що це стане певною пасткою для нас. Але поки що немає ні домовленостей, ні документів, тому складно щось аналізувати і прогнозувати", - зазначив він.

На думку аналітика, реальною гарантією того, що війна Росії проти України не відновиться найближчим часом, може бути тільки присутність західних військових контингентів на території України.

"Якщо цього не буде, нові гарантії безпеки будуть черговим "Мінськом", "Будапештом" або "Стамбулом", тобто просто тактичною грою Росії", - додав Олещук.

Гарантії для України: думка експерта

Екс-посол України у Франції та США Олег Шамшур висловився з приводу можливих альтернативних механізмів гарантування безпеки для України, окрім миротворців або вступу до НАТО.

Він зазначив, що наразі єдиним надійним способом гарантувати безпеку залишається повноцінне членство в НАТО і дія статті 5 Статуту Альянсу. Однак, за словами Шамшура, з огляду на поточний політичний розклад у США і вплив Дональда Трампа та його прихильників, питання про вступ України до НАТО найближчими роками фактично заморожене.

"Поки при владі залишається Трамп і його політична сила, перспективу членства в НАТО для нас відкладено - як мінімум на найближчі чотири роки", - підкреслив дипломат.

Раніше повідомлялося про те, що США готують гарантії безпеки для України. У Пентагоні поки не коментують розробку можливих гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін погодився на гарантії безпеки для України. Американський президент поговорив з диктатором після зустрічі із Зеленським.

Як повідомляв Главред, Україна отримає "дуже хороші" гарантії безпеки, запевняє Дональд Трамп. Однак він виступив проти інтеграції Києва в НАТО.

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Петро Олещук гарантії безпеки Переговори про припинення вогню
