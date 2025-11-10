Patriot для України: Зеленський зробив важливу заяву

Україна хоче замовити 25 систем Patriot у США найближчим часом.

Україна хоче замовити у США 25 систем протиповітряної оборони Patriot / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Wikipedia

Зеленський планує замовити 25 систем Patriot

Президент підготував схему для пришвидшення закупівлі цієї зброї

Для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної Patriot.

Володимир Зеленський заявив, що бюджет для того, щоб замовити 25 систем Patriot у США - зрозумілий, не вистачає лише частини елементів договору.

Президент пропонує схему, яка б могла пришвидшити процес передачі Україні цього виду озброєнь.

"Тут можуть нам допомогти європейські колеги, які зараз можуть дати нам свої системи, а потім забрати наші, які будуть приходити від виробників. Ці системи виробляються впродовж кількох років, і ми не хотіли б чекати", - пояснив президент.

Він нагадав, що Київ наголошує на закритті неба з перших днів повномасштабної війни, бо розуміє, що це є вразливістю України, адже РФ мала дуже багато ракет на початку, тоді як українці мали дуже мало систем ППО та ракет радянського виробництва й радянських часів.

Президент зауважив, що західні партнери, допомагаючи Україні з ППО, зуміли випробувати свої установки в умовах сучасної війни і вдосконалити їх. За його словами, партнери дуже високо цінують цей досвід і використовують його - системи стають все вищими за якістю.

Зеленський додав, що Україна працює на комплексною розбудовою протиповітряної оборони, а вона включає не лише зенітно-ракетні комплекси, а й сучасну авіацію та дрони-перехоплювачі.

Ефективність використання систем "Patriot" проти КАБів - думка експерта

Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів Главреду, що у боротьбі з КАБами та подібними маловартісними напрацюваннями застосовувати дорогі системи ППО нерозсудливо. Для перехоплення КАБів доречніше використовувати бюджетніші системи.

"Ми бережемо "Патріот" для боротьби з балістикою і ураження важливіших цілей", - пояснив він.

