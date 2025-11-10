Рус
Patriot для України: Зеленський зробив важливу заяву

Інна Ковенько
10 листопада 2025, 15:24
Україна хоче замовити 25 систем Patriot у США найближчим часом.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче замовити у США 25 систем протиповітряної оборони Patriot
Україна хоче замовити у США 25 систем протиповітряної оборони Patriot / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Wikipedia

Коротко:

  • Зеленський планує замовити 25 систем Patriot
  • Президент підготував схему для пришвидшення закупівлі цієї зброї

Для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної Patriot.

Володимир Зеленський заявив, що бюджет для того, щоб замовити 25 систем Patriot у США - зрозумілий, не вистачає лише частини елементів договору.

Президент пропонує схему, яка б могла пришвидшити процес передачі Україні цього виду озброєнь.

"Тут можуть нам допомогти європейські колеги, які зараз можуть дати нам свої системи, а потім забрати наші, які будуть приходити від виробників. Ці системи виробляються впродовж кількох років, і ми не хотіли б чекати", - пояснив президент.

Він нагадав, що Київ наголошує на закритті неба з перших днів повномасштабної війни, бо розуміє, що це є вразливістю України, адже РФ мала дуже багато ракет на початку, тоді як українці мали дуже мало систем ППО та ракет радянського виробництва й радянських часів.

Президент зауважив, що західні партнери, допомагаючи Україні з ППО, зуміли випробувати свої установки в умовах сучасної війни і вдосконалити їх. За його словами, партнери дуже високо цінують цей досвід і використовують його - системи стають все вищими за якістю.

Зеленський додав, що Україна працює на комплексною розбудовою протиповітряної оборони, а вона включає не лише зенітно-ракетні комплекси, а й сучасну авіацію та дрони-перехоплювачі.

Ефективність використання систем "Patriot" проти КАБів - думка експерта

Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів Главреду, що у боротьбі з КАБами та подібними маловартісними напрацюваннями застосовувати дорогі системи ППО нерозсудливо. Для перехоплення КАБів доречніше використовувати бюджетніші системи.

"Ми бережемо "Патріот" для боротьби з балістикою і ураження важливіших цілей", - пояснив він.

Як повідомляв Главред, Швеція планує профінансувати постачання Україні до 150 винищувачів Gripen. Вартість угоди офіційно не розголошують, проте, за даними Reuters, ціна старішої версії Gripen коливається від 30 до 60 мільйонів доларів.

Крім того, Уряд Німеччини планує збільшити фінансову допомогу Україні у 2026 році на близько три мільярди євро, крім запланованих 8,5 мільярдів євро.

Нагадаємо, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ПВО постачання зброї ЗРК Patriot
Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

