Україні загрожує серйозний дефіцит ракет для ППО: ЗМІ назвали причину

Російські масовані удари та сповільнення постачання з США відіграють ключову роль у потенційних проблемах української ППО.

https://glavred.net/war/ukraine-grozit-sereznyy-deficit-raket-dlya-pvo-smi-nazvali-prichinu-10696475.html Посилання скопійоване

Запаси України швидко вичерпуються через постійні повітряні удари РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, ua.depositphotos.com

Головне:

З посиленням атак РФ в Україні може виникнути дефіцит ракет для ППО

США послабили підтримку України

Українські захисники використали чимало зброї під час літніх обстрілів

Країна-агресорка Росія посилює повітряні атаки на Україну в той час, як Пентагон переглянув програму військової допомоги, що призвело до сповільнення поставок.

Як пише Financial Times з посиланням на західних і українських посадовців, у такій ситуації Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом засобів протиповітряної оборони.

відео дня

Коли Україні загрожує дефіцит засобів ППО

Посадовці та аналітики вважають, що українські підрозділи протиповітряної оборони відчують нестачу у тому випадку, якщо Росія продовжить ескалацію, або ж збереже вищі темпи ракетних і дронових атак.

"Це питання часу, коли закінчаться боєприпаси", – заявило ознайомлене з американськими поставками засобів протиповітряної оборони в Україну джерело.

Через що виникло серйозне занепокоєння

Занепокоєння щодо уповільнення темпів поставок з США виникло через те, що інші ракети для ППО, які закуповують безпосередньо у виробників в рамках окремої програми "Ініціатива сприяння безпеці України", виробляються партіями, через що виникають проміжки між поставками.

Водночас поставки від країн ЄС, які лише нещодавно погодилися передавати системи ППО та боєприпаси з власних запасів, а також закупляти інші в США для України, почали надходити частково.

Де ділися запаси України

Українські офіційні особи повідомили, що після того, як на початку червня головний політик Пентагону Елбрідж Колбі написав доповідну записку для міністра оборони Піта Гегсета і постачання США сповільнилося, українські війська втратили протягом літа значну кількість боєприпасів.

Росія інтенсивно атакувала Україну, тож захисники витрачали боєприпаси для захисту цивільної та військової інфраструктури. А зараз, із настанням холодних осінніх та зимових місяців, Київ очікує ще більше оборонних викликів.

Як європейські партнери посилюють ППО України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, як писав Главред, нещодавно повідомив про те, що Україна таки отримає нові системи протиповітряної оборони. Кошти на них виділять європейські партнери у межах спільного плану США та НАТО.

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп має намір в односторонньому порядку переглянути 38-річний договір про контроль над озброєннями. Зокрема, це дасть змогу продавати іншим країнам, зокрема Україні, сучасні дрони типу MQ-9 Reaper та інші передові моделі.

Раніше повідомлялося, що у серпні США схвалили продаж Україні 3350 крилатих ракет ERAM. Але в значних кількостях вони почнуть надходити тільки наступного року.

У Держдепі США пояснили, що це постачання підвищить спроможність України реагувати на поточні й майбутні загрози, а також проводити оборонні та безпекові операції.

Інші новини:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред