"Посилити тиск на Путіна": Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму

У рамках "коаліції охочих" обговорювалося, що необхідно "мобілізувати всі сили, щоб Україна змогла вистояти цієї зими".

Коротко:

Зимовий період має вирішальне значення

Україна повинна зберегти здатність до оборони

Європа і НАТО сильні, коли діють як єдине ціле

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами. Про це пише BR24.

"Цей зимовий період має вирішальне значення. Україна повинна зберегти здатність до оборони", - заявив політик від ХДС після переговорів у Брюсселі, зокрема з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. відео дня

За його словами, раніше в рамках так званої "коаліції охочих" обговорювалося, що необхідно "мобілізувати всі сили, щоб Україна змогла вистояти цієї зими". При цьому на Німеччину лягає особлива відповідальність. Тому Україна, за його словами, може в будь-який час розраховувати на Німеччину, підкреслив міністр.

Причиною таких заяв стали масштабні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими, пише ЗМІ. Крім того, за підсумками зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каей Каллас Вадефуль заявив про необхідність посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Ми повинні посилити тиск на Путіна і відстоювати наші європейські цінності - бути об'єднаними і готовими нести відповідальність за мир у рамках міцного європейського партнерства", - написав він у X.

Після переговорів із генеральним секретарем НАТО Вадефуль наголосив у X, що Європа і НАТО сильні, коли діють як єдине ціле. Саме тому вони посилюють підтримку України.

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду розповів, що підтримка України з боку США та Європи триває. Головним партнером все ж залишається Євросоюз. Від країн надходить не тільки фінансування, а й військова допомога.

Україна також почала купувати американську зброю, а розплачується європейськими грошима.

"Україна купує американську зброю за європейські гроші. Ба більше, на зустрічі у Вашингтоні, яка відбулася 18 серпня, йшлося про дуже великий обсяг військових закупівель - на 90-100 мільярдів доларів. Йдеться про зброю стримування, яка розглядається на перспективу як одна з гарантій безпеки для України. Така вагома військова і фінансова підтримка наших партнерів - це теж козир, який не дозволяє Росії виграти цю війну", - сказав Фесенко.

Як повідомляв Главред, Україна підписала угоду зі Швецією про придбання від 100 до 150 багатоцільових винищувачів Gripen. Президент Зеленський і прем'єр Швеції Крістерссон домовилися про наміри постачання літаків, які дозволять зміцнити повітряні сили України.

Також Зеленський заявив 23 жовтня, що в Україні поки що немає крилатих ракет Tomahawk, але вони можуть з'явитися.

Крім цього, остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп "почув" запит України, однак стурбований питаннями безпеки США.

