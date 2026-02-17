"Це не Могилевська": співачці висунули звинувачення і змусили пояснити

Ви дізнаєтеся:
- Шанувальники запідозрили, що на знімках у соцмережах не Наталія Могилевська
- Що їм відповіла співачка
Відому українську співачку Наталю Могилевську звинуватили у використанні штучного інтелекту для редагування фото в Instagram. Коментарів було настільки багато, що артистці довелося пояснити все шанувальникам.
Бурхливе обговорення викликала фотографія, яку співачка опублікувала в День святого Валентина. Через занадто молодий вигляд Наталії в коментарях відразу з'явилися припущення про те, що саме так перетворило артистку. Версії були різними: хтось побачив слід штучного інтелекту, фільтрів або навіть пластичної операції.
"Схожа, але це не Могилевська", — написала шанувальниця в Facebook.
Могилевська не стала мовчати і записала відео, в якому відповіла на всі критичні коментарі. Співачка зізналася, що тільки прокинулася і, побачивши повідомлення, вирішила показати себе такою, яка є, без макіяжу. Вона продемонструвала крупним планом зморшки на обличчі і поділилася секретом свого ідеального вигляду на фото.
"Друзі, прокинулася вранці, читаю: "Це не Могилевська, це фільтри або ШІ". Ну ось дивіться, Могилевська. Бачите, тут зморшка, тут зморшка. Просто хороше світло, хороший настрій — і все!", — запевняє Могилевська.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELEKA оконфузилася під час виконання конкурсної пісні. У артистки зірвався голос під час співу ноти, яка стала фішкою номера.
Також вагітна співачка Аліна Гросу виклала фотографії з коханим і розповіла, як розвивалися їхні стосунки. Аліна підкреслила, що в житті пара не ховається і їх часто бачать разом, але в соцмережах вона продовжує приховувати обличчя обранця.
Вас може зацікавити:
- Цибульська зі сцени заговорила про нову вагітність: "Я пообіцяла"
- Учасниця шоу "Супермама" втратила дитину і опинилася в психіатричній лікарні
- Після вчинку Гераскевича: Єфросиніна з'явилася в символічній сукні в Берліні
Про особу: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред