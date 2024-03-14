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У США є два варіанти перемоги, в України - лише один: експерт розкрив деталі

Анна Ярославська
14 березня 2024, 05:37
США хочуть закрити питання України та зосередитися на проблемах Близького Сходу і Тайваню, вважає Олександр Кочетков.
Олександр Кочетков, Джо Байден, Володимир Зеленський
Олександр Кочетков розповів, у якому результаті війни РФ та України зацікавлені США / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков пояснив, у чому полягає інтерес Сполучених Штатів щодо України та російсько-української війни та в якому результаті зацікавлені Штати.

"Так чи інакше Вашингтон хоче бути співучасником перемоги. А перемога може бути різною: або перемогою України, тобто перемогою демократів, які поставили на місце недоімперію, або перемогою в досягненні миру", - сказав Кочетков в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив: якщо американці доб'ються перемовин, як це було за часів президентства Білла Клінтона та арабо-ізраїльського конфлікту, коли сторони посадили за стіл переговорів, то це була перемога, але перемога так званого "миру".

"По-перше, США хочуть, щоб усе це закінчилося, щоб Україна повернулася до своїх кордонів, нехай і не до всіх, тому що з Кримом і Донбасом буде величезна проблема", - додав Кочетков.

По-друге, США хочуть переформатувати систему безпеки світу. За його словами, світова система безпеки і так уже почала змінюватися, тому що старий порядок завалився, не витримавши агресії з боку Росії.

"Американці хочуть змінити відносини всередині НАТО і відносини з європейськими членами Альянсу, щоб, з фінансової точки зору, це були більш рівні відносини. Адже у США і Трамп, і Байден, і республіканці, і демократи вважають, що Штати несуть надто велике навантаження з безпеки своїх союзників, а тому прагнуть цю систему спростити", - пояснив Кочетков.

На думку експерта, США хочуть закрити питання України та зосередитися на проблемах Близького Сходу і Тайваню.

"І це бажання "закрити проблему" може бути і корисним, і шкідливим для України. Усе залежить від того, в який спосіб ми поводитимемося: якщо Україна демонструватиме здатність перемагати на полі бою, її підтримуватимуть; якщо ми не демонструватимемо такої здатності, якщо будуть анонси і не дуже успішний наступ, тоді американська перемога полягатиме в досягненні миру за наш рахунок", - сказав аналітик.

Таким чином, можна сказати, що бачення перемоги України у Києва і Вашингтона відрізняються.

"Для США є два варіанти перемоги, а для України лише один - звільнення всіх окупованих територій. А ось який варіант виявиться більш перспективним, залежить від нас самих", - резюмував Кочетков.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Кочетковим:

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Мирні переговори у війні Росії та України

23 лютого президент України Володимир Зеленський назвав умову переговорів із РФ. За його словами, завершення війни можливе лише на основі української формули миру.

28 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова відновити переговори між Росією та Україною, які раніше проводилися в Стамбулі.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу і залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

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