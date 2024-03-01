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Війна могла закінчитися навесні 2022 року: у WSJ розкрили умови Путіна

Анна Ярославська
1 березня 2024, 12:45
Кремль вимагав від України виконати низку умов. Вони стосувалися чисельності ЗСУ, Криму, членства в НАТО і ЄС, а також російської мови.
Мирні переговори
ЗМІ розкрили деталі мирних переговорів України та РФ навесні 2022 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Мирний договір між Україною та РФ - основні пункти

Видання опублікувало умову мирної угоди двох сторін.

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Україні повинно було бути дозволено прагнути до членства в ЄС, але не дозволено приєднуватися до військових альянсів, таким як Організація Північноатлантичного договору.

Проект договору передбачав заборону іноземної зброї, "зокрема, ракетної зброї будь-якого типу, збройних сил і формувань".

Збройні Сили України повинні були бути скорочені до певного розміру, при цьому Росія прагнула обмежити все - від кількості військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет.

У Кремлі хотіли, щоб чисельність Збройних сил України була обмежена 85 000 військовослужбовців, 342 танками і 519 артилерійськими знаряддями.

У той же час українська сторона на переговорах вимагала 250 000 військовослужбовців, 800 танків і 1 900 артилерійських установок.

Росія хотіла, щоб дальність польоту українських ракет була обмежена 40 кілометрами.

Кримський півострів залишився б під окупацією Росії та не вважався б нейтральним.

Москва також наполягала на тому, щоб російська мова функціонувала нарівні з українською в органах влади і судах. Україна на цю умову не погодилася.

Майбутнє східних регіонів України, окупованих Росією в 2014 році, не було включено в проект. Це питання повинно було обговорюватися під час особистих переговорів Путіна і Зеленського.

Договір повинен був бути гарантований іноземними державами, серед яких в документі перераховані США, Велика Британія, Китай, Франція та Росія. На ці країни було покладено обов'язок захищати нейтралітет України у разі порушення договору. Але поки договір буде діяти, країни-гаранти повинні були "припинити міжнародні договори і угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України", включаючи будь-які обіцянки двосторонньої військової допомоги.

Також зазначається, що Росія хотіла додати Білорусь в якості гаранта, а Україна - Туреччину.

При цьому міжнародні гарантії безпеки не повинні були поширюватися на Крим і Севастополь.

"Інші питання залишалися невирішеними, зокрема, що станеться, якщо Україна зазнає нападу. Росія хотіла, щоб всі держави-гаранти домовилися про відповідь, а це означало, що уніфікована відповідь була б малоймовірна, якби Росія сама була агресором", - пише WSJ.

Видання додає, що в разі нападу на Україну українські учасники переговорів хотіли, щоб її повітряний простір було закрито, що вимагало б від держав-гарантів забезпечення безпольотної зони та надання зброї з боку гарантів, що не було схвалено Росією.

"Документ демонструє, на які глибокі поступки готові були піти учасники переговорів з української сторони, коли Київ опинився у скрутному становищі в перші тижні війни. Він також є нагадуванням про компроміси, на які Росія може спробувати змусити Україну піти, якщо західна військова підтримка вичерпається, а Росія отримає значні територіальні здобутки", - резюмувало видання.

Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-мінітр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Переговори про мир між Україною та Росією - перспективи

23 лютого президент України Володимир Зеленський назвав умову переговорів з РФ. За його словами, завершення війни можливе лише на основі української формули миру.

28 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова відновити переговори між Росією та Україною, які раніше проводилися в Стамбулі.

Ердоган підкреслив, що його країна активно підтримує кримськотатарський народ і виступає за його права та інтереси. Він зазначив, що Туреччина підтримує українську "формулу миру".

Формула миру Зеленського

Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.

Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.

"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:

  • повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
  • повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.

Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.

"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації".

Тим часом експерти Інституту вивчення війни вважають, що країна-агресор РФ не відмовилася від своїх цілей в Україні та не готова до переговорів з Києвом. Можливо Кремль планує захопити більше, ніж чотири області України.

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