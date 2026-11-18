Обласна влада разом із громадами та партнерами шукає для евакуйованих житло і підтримку.

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Обов'язкова евакуація з Балабиного на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото УНІАН

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З Балабиного на Запоріжжі обов'язково евакуюють 80 родин із дітьми

Загалом мають виїхати 184 людини, серед них 85 дітей

Основні заходи влада планує завершити за тиждень

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У Балабиному Запорізької області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми, бо безпекова ситуація погіршилася. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, повідомляє РБК-Україна.

Рішення стосується 80 сімей, у яких живуть 85 неповнолітніх. Загалом населений пункт мають залишити 184 особи.

Де житимуть евакуйовані

Крім самого вивезення людей, обласна влада має вирішити, як облаштувати переселенців на новому місці. За словами Семікіна, над цим працюють разом із місцевими громадами та партнерами.

"Важливо не просто допомогти людям виїхати, а подбати про те, де вони житимуть після евакуації та яку підтримку отримають. Це питання зараз вирішуємо разом із громадами та партнерами", - наголосив Семікін.

Скільки триватиме евакуація

Очільник ОВА також сказав, скільки часу відводять на виїзд сімей із прифронтового населеного пункту.

"Розраховуємо протягом тижня виконати всі основні заходи", - зазначив він.

Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Евакуація в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, мешканці окупованих Олешків на Херсонщині під час гуманітарної місії розділилися на три категорії: одні захотіли залишитися в місті, інші – виїхати на підконтрольну Україні територію, а ще частина попросила допомогти перебратися на території, які контролює країна-агресорка Росія.

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в Донецькій області розширили зону обов’язкової примусової евакуації родин із дітьми. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.

Як раніше повідомляв Главред, українська компанія SkyFall розробила повітряний безпілотник StarGate для евакуації поранених з поля бою. За даними розробника, дрон може транспортувати поранених у бронежилетах.

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