Ердоган чекає на зустріч з Путіним: зробив заяву щодо переговорів з Україною

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує територіальну цілісність України, однак вважає неправильним, що Росія не буде представлена у "мирних планах" України. Ердогана цитує Reuters.
"Висловлюючи нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, ми вже сказали, що мирні плани без участі Росії не дадуть жодних результатів", - сказав він, маючи на увазі запланований український мирний саміт у Швейцарії наприкінці цього року.
Ердоган запевнив, що Анкара продовжуватиме працювати над відновленням Чорноморської зернової угоди, укладеної між Москвою та Києвом і ООН.
"Ми працюємо над відновленням безпеки судноплавства в Чорному морі та забезпеченням безпечної торгівлі зерном. Ми вважаємо, що слід уникати кроків, які призведуть до загострення конфліктів у регіоні, які також поширяться на НАТО", - додав він.
Візит Путіна до Туреччини має відбутися після так званих виборів у країні-агресорі в березні 2024 року.
Формула миру Зеленського
Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.
Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.
Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.
Путін не готовий до переговорів "на рівних"
Попри те, що російські високопосадовці на усіх публічних майданчиках розносять плітки про нібито готовність сісти за стіл переговорів з Україною, Кремль на чолі з Путіним не готовий до жодних компромісів та поступок й переслідує ціль загарбання усієї України.
"Росія поки що не досягла цілей "спецоперації", тому що одна з них - це денацифікація, що означає заборону всіляких неонацистських рухів", - заявив російський диктатор в інтервʼю Такеру Карлсону.
В ОП, як і сам Володимир Зеленський, неодноразово підкреслювали, чим небезпечний "мир" на умовах Путіна.
Наступною ціллю для окупації Росії може бути одна з країн Балтії, вважають аналітики, і з ними погоджуються самі представники урядів цих країн. Тоді як французький президент Еммануель Макрон з "миролюбної" риторики перейшов до "войовничої" - одним із перших запропонувавши ввести в Україну війська у разі наступу Росії на Київ чи Одесу.
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