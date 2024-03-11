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Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану

Анна Ярославська
11 березня 2024, 07:34
Віктор Орбан назвав Дональда Трампа "людиною миру" та заявив, що його плани збігаються з інтересами Угорщини.
Виктор Орбан, Дональд Трамп
Віктор Орбан зустрівся у Флориді з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито має "досить детальні плани" щодо завершення війни в Україні та розкрив деталі.

Орбан стверджує, що плани Трампа збігаються з інтересами Угорщини, передає Magyar Nemzet.

"Він [Трамп] має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже таке: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей та зброї разом із європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться", - сказав Орбан в інтерв'ю телеканалу M1.

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Орбан також заявив, що Америка не хоче фінансувати безпеку Європи. Тому, "якщо європейці бояться росіян, вони повинні за це платити".

"Або будувати власну армію, власне обладнання, або, якщо вони використовують для цього американців, то платити американцям ціну, ціну безпеки. Тож, він [Трамп] говорить прямо та чітко", - сказав прем'єр Угорщини.

Орбан назвав Трампа "людиною миру", оскільки під час свого терміну той не розпочав жодної війни.

"Тому ми знаємо про нього, ми знаємо з його президентства, що він - людина миру. І він не приховує своїх поглядів зараз, він чітко дав зрозуміти, що його мета - принести мир у російсько-українську війну. Ми хочемо якнайшвидшого припинення вогню. Ми хочемо якнайшвидшого закінчення цієї війни, яка повільно наближається до завершення. Я не бачу нікого іншого, хто мав би більше рішучості та сили зробити це, ніж Дональд Трамп", - заявив Орбан.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Зустріч Орбана і Трампа

8 березня угорський прем'єр Віктор Орбан провів зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом в американському штаті Флорида.

Після зустрічі Орбан розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, "світ став би кращим". Зі свого боку, Трамп також видав порцію компліментів Орбану, назвавши його "фантастичним лідером".

Водночас чинний президент США Джо Байден розкритикував зустріч Орбана з Трампом.

Як повідомляв Главред, на початку березня на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сподівається на повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Він вважає це "єдиним серйозним шансом" для припинення війни РФ в Україні.

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